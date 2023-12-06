Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Trafik 3 çocuk annesinin feci sonu!

        3 çocuk annesinin feci sonu: Traktörün altında kaldı

        Manisa'da, şarampole devrilen traktörün altında kalan 3 çocuk annesi Menekşe Günsel, olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 15:39 Güncelleme: 06.12.2023 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 çocuk annesinin feci sonu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Manisa'nın Alaşehir ilçesi Delemeneler Mahallesi Çamlık mevkisinde saat 12.00 sıralarında meydana gelen kazada, M.G. (25) yönetimindeki traktör şarampole devrildi.

        Kazada sürücü traktörden savrulurken, 3 çocuk annesi Menekşe Günsel (65) traktörün altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktörün altında kalan talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sürücü M.G. ise, sağlık ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri manisa
        #Alaşehir
        #traktör
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Komşu çift ile kızlarını öldürmüştü! Vahşetin cezası belli oldu!
        Komşu çift ile kızlarını öldürmüştü! Vahşetin cezası belli oldu!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Roger Waters isyan etti
        Roger Waters isyan etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        "O zihniyet yıkılıyor"
        "O zihniyet yıkılıyor"
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Habertürk Anasayfa