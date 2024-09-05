3 ayaklı oğlak, 7 aylık oldu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 3 ayaklı olarak dünyaya gelen ve sahiplerinin 'Çarşı' adını verdiği oğlak, 7'nci ayına girdi
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Yüksekova Yeni Mahalle'de yaşayan Elif Karahan'a ait keçi, 7 ay önce sağ ön ayağı olmayan 3 bacaklı oğlak dünyaya getirdi.
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'Çarşı' adı verilen oğlak, kısa sürede mahallede ilgi odağı oldu. Yardım almadan yaşamını sürdüren Çarşı'ya sahipleri özenle bakıyor.
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Elif Karahan, Çarşı'yı biberonla süt vererek besleyip büyüttüğünü anlattı. İlk kez böyle bir olayla karşılaştığını belirten Karahan, "Büyümesi için bebek gibi baktım. Şimdi 7 aylık oldu.
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Artık evimizin bahçesinde bize ihtiyaç duymadan kendisi beslenebiliyor, yürüyebiliyor. Sağlık durumu gayet iyi. Özellikle çocuklar 'Çarşı'yı çok seviyor. Komşularımız bazen merak edip bakmaya geliyorlar. Ailemizin yeni üyesi oldu" dedi.
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