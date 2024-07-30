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        Haberler Dünyadan 3 ay hapis yatan Haley Pullos cezaevinden çıktı - Magazin haberleri

        3 ay hapis yatan Haley Pullos cezaevinden çıktı

        Alkollü bir şekilde araba kullanırken trafik kazası yapan oyuncu Haley Pullos, 90 günlük cezasının ardından hapisten çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 12:44 Güncelleme: 30.07.2024 - 12:45
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          'General Hospital' dizisindeki Molly Lansing-Davis rolüyle tanınan Haley Pullos, 3 ay hapis yattıktan sonra tahliye edildi.

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          2009'dan bu yana Amerikan pembe dizisi 'General Hospital'da rol alan 26 yaşındaki oyuncu, 90 günlük cezasını çekmek üzere nisan ayında teslim olmuştu.

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          Haley Pullos, bir yıldan fazla bir süre önce işlediği trafik kazası suçundan dolayı hapis cezası aldı. Olay yerinden kaçtıktan sonra, kaza sırasında alkollü olduğu anlaşılan oyuncu, 'alkol ve madde etkisi altında araç kullanımı' suçlamasıyla yargılandı.

          Kazada ağır yaralanan diğer sürücü, itfaiyenin yardımıyla güçlükle araçtan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

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          Dün yeniden mahkemeye çıkarılan Haley Pullos, cezasını tamamladığı belirtilerek tahliye edildi.

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          Haley Pullos serbest bırakıldıktan sonra elinde bir kitap ve bir bardak portakal suyuyla cezaevinen çıkarken fotoğraflandı. Dışarı çıktıktan hemen sonra oyuncu, ailesine sarıldı.

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          Haley Pullos'un cezaevi sonrası yeniden dizideki rolüne dönüp dönmeyeceği bilinmiyor.

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