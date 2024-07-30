Hangi yiyeceğin nasıl yeneceğini biliyor musunuz? Bu yiyecekleri daha önce doğru yememiş olabilirsiniz!
Yemek yemek pek çoğumuz için bir ihtiyaç değil doyurulamaz bir tutku! Gerçek tutkunları için her yiyecek denenmeyi hak eder evet ama pek çok yiyeceği aslında yanlış yöntemle tüketiyor olabilir misiniz?
- 1
Fast food ürünlerden sağlıklılara, paketli gıdalardan dalından koparılan tazecik meyvelere kadar pek çok yiyecek "ezbere" yöntemlerle tüketiliyor. Aslında yiyecekleri nasıl yediğiniz, onlardan alacağınız lezzeti de etkileyebilir. Bu yüzden yiyeceklerin nasıl dilimlendiği ya da nasıl servis edildiği epey önemli.
- 2
Sosyal medyada pek çok yiyecekle ilgili "Bunun böyle yendiğini yeni öğrendim" gibi paylaşımlar görmüşsünüzdür. İşte yemek yemekten zevk alanların keyifle okuyacağı bu yazıda yanlış yediğimiz yiyecekleri listeliyoruz!
- 3
BAKLAVA
Ağzımızı sulandıran bu lezzetli tatlıyı hep yanlış yedik. Baklava dilimlerini yerken tepsiye değen alt tarafı damağımıza oturtarak yememiz gerekir!
-
- 4
HAMBURGER
Son yıllarda ülkemiz kocaman bir hamburger ülkesi oldu ama bu popüler yemeği maalesef hepimiz yanlış yiyoruz. Hamburger yerken serçe parmaklarımız neden havada? Onların hamburgerin aşağı bakan tarafını kıstırıp içindekilerin dökülmesini engellemesi gerekiyor!
- 5
LAHMACUN
İşte her seferinde etrafa saçılan yemeklerden bir diğeri: Lahmacun. Sıcak lahmacununuzun içine yeşilliği ve garnitürü koyduktan sonra dürüm yapmadan önce alt tarafı içeri doğru katlamalı ve içindekilerin dökülmesini engelleyerek dürüm yapmalısınız!
- 6
ANANAS
Ananas yemek için dışındaki sert kabuğu tamamen soymaya çalışıyorsunuz değil mi? İşte bir yanlış daha! Ananasın dışındaki sert kabuk neden kare kare parçalı hiç düşündünüz mü? Kabuğuyla birlikte dilimlere ayırıp soymadan yiyebilin diye.
-
- 7
LİMON BÖYLE SIKILIR!
Limon sıkarken gücünüz tükeniyor ve limondan arzu ettiğiniz verimi alamıyorsunuz değil mi? Yanlış yapıyorsunuz da ondan! Limonu dik biçimde dörde bölmeli ve her dilimi bir maşa yardımıyla sıkmalısınız! O zaman her şey güzelleşecek...
- 8
ÇİLEK TEMİZLEMEK ZANNETTİĞİNİZ KADAR ZOR DEĞİL
Çilek yerken ağzınıza giren yapraklardan rahatsız mısınız? Bir pipet işinizi görecektir. Pipeti çileğin altından sokun ve yapraklarının üzerinden çıkışını izleyin.
- 9
MUZU SAPINDAN DEĞİL ALTINDAN AÇIN
Hiç belgesellerde maymunların nasıl muz yediğine dikkat ettiniz mi? Bizim gibi sapından muz açmaya uğraşan maymun yok çünkü muz altından daha kolay açılır. Maymunlar bu işi bizden daha iyi biliyor!
-
- 10
MİNİK KETÇAPLARDAN MAKSİMUM VERİM ALIN
Dışarıdan fast food söylediğinizde patates kızartması için gönderilen o minik ketçaplar var ya, onları da yanlış tüketiyoruz. O minik ketçapları küçük bir delikten paatese sıkmaktan vazgeçin. Minik paketin üstünü tamamen açın ve patatesinizi onun içine daldırın! Hijyenik ve kolay...
- 11
KUTU MEŞRUBATLARA GİRİŞ: DERS 1
Kutu meşrubatlar kutunun açma kapağındaki delik ne işe yarar biliyor musunuz? Pipeti o deliğin içinden geçirip kullanmaya! O delikler sayesinde pipet sabit kalır ve içeceği kolayca içersin...
- 12