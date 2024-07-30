Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan ve 80 hektarlık alanda etkili olan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, "Arkadaşlarıma şaka yapmak amaçlı torpil patlattık. Olaydan dolayı üzgünüm" dediği öğrenildi.
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi Fırnız Mesire Alanı'nda önceki gün çıkan orman yangını, 18 saatte kontrol altına alındı.
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Yangında ilk belirlemelere göre 80 hektarlık alan zarar gördü. Alevlere müdahale sırasında bir personel de dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
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Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı yangına ilişkin soruşturma başlattı.
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, yangına sebep olduğu değerlendirilen 20 yaşındaki M.S. gözaltına alındı.
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Adliyeye sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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"ŞAKA AMAÇLI TORPİL PATLATTIK"
Zanlının ifadesinde, orman yangınını kasten çıkarmadığını iddia ederek, "Arkadaşlarıma şaka yapmak amaçlı torpil patlattık. Olaydan dolayı üzgünüm." dediği öğrenildi.
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NE OLMUŞTU?
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 28 Temmuz Pazar günü Suçatı Mahallesi Fırnız Mesire Alanı yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıkmıştı.
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İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından çok sayıda ekip sevk edilmişti.
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200 personel, 60 araçla yangını söndürmek için başlatılan çalışmalara, 6 helikopter ile 2 uçak da havadan destek vermişti.
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Rüzgar ve arazi şartları nedeniyle ekiplerin güçlük çektiği yangın, dün saat 07.30 sıralarında kontrol altına alınmıştı.
Yangında ilk belirlemelere göre 80 hektarlık alan yandı.