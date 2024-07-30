Beşiktaş'ta Ante Rebic ve Ajdin Hasic'in sözleşmeleri feshedildi

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Beşiktaş'ta bir yandan transfer arayışları sürerken, diğer taraftan da takımdan ayrılacak isimler konusunda çalışmalara hız verildi. Bu doğrultuda siyah-beyazlılarda iki ayrılık birden yaşandı.

Beşiktaş'ta gelecek sezon takımda düşünülmeyen ve bir süredir takım antrenmanlarına alınmayan Ante Rebic ile Bosna Hersekli futbolcu Ajdin Hasic'in sözleşmeleri feshedildi.

REBIC'TEN 23 MAÇTA 6 GOLE KATKI Beşiktaş'ın geçen sezon büyük umutlarla Milan'dan kadrosuna kattığı Hırvat futbolcu Rebic, siyah-beyazlı takımla 23 maça çıktı. Beklentilerin bir hayli altında kalan 30 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 1 gol atarken, 5 de asist yaptı.

HASIC PARLAYAMADI Beşiktaş'ın 2020 yılında Dinamo Zagreb'in B takımından transfer ettiği Ajdin Hasic de kendisinden beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremedi. 23 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu geçen sezon ülkesinin takımlarından Sarajevo'da kiralık olarak forma giydi.