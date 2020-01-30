REYTİNG SONUÇLARI - 29 OCAK ÇARŞAMBA

29 Ocak tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklandı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli olldu. İşte 29 Ocak Çarşamba reyting sonuçları: