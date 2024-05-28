29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs'ta Marmaray, otobüs, metro, vapur, metrobüs toplu taşıma bedava mı?
29 Mayıs İstanbul'un Fethi olması sebebiyle toplu taşımaların çalışma durumu sorgulanıyor. İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Toplu ulaşımla yolculuk yapaacak olan vatandaşlar ''29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi, 29 Mayıs'ta Marmaray, otobüs, metro, vapur, metrobüs bedava mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili açıklama İBB'den geldi. İşte, 29 Mayıs'ta Marmaray, otobüs, metro, vapur, metrobüslerin çalışma durumu
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29 Mayıs’ta Marmaray, otobüs, metro, vapur, metrobüs gibi toplu taşımaların çalışma durumu sorgulanıyor. İstanbul’un Fethi’nin 571. yıl dönümü kutlamaları için hazırlanıyor. Kutlamalara katılım gösterecek olan vatandaşlar 29 Mayıs yarın toplu taşımanın ücretisz olup olmadığını merak ediyor. Geçtiğimiz yıllarda 29 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olmuştu. İşte güncel detaylar…
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29 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İBB, İstanbul’un Fethi’nin 571. yılını bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.
İBB'den açıklama geldi; "İstanbul’un fethi olan 29 Mayıs’ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak."
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? BANKALAR AÇIK MI?
29 Mayıs'ın resmi tatil olmaması nedeniyle 29 Mayıs Çarşamba okullar tatil olmayacak, kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.
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29 Mayıs 2024 Çarşamba günü okullar, bankalar, kargolar, eczaneler ve devlet kurumları faaliyet gösterecek.
İSTANBUL'UN FETHİ KAÇ GÜN SÜRDÜ?
6 Nisan'da başlayan ve 29 Mayıs'ta sona eren İstanbul'un fethi sırasında, yaklaşık olarak 53 gün süren bir kuşatma ve çatışma yaşandı. 29 Mayıs 1453 tarihinde, Osmanlı ordusu İstanbul'u kuşattı ve şehri savunan Bizans İmparatorluğu güçleriyle şiddetli çatışmalara girdi.
Fatih Sultan Mehmet, stratejik olarak şehri kuşatmak için boğazın Rumeli yakasına büyük bir topçu bataryası kurdu ve bunun yanı sıra denizden de kuşatmayı sıkılaştırdı. Kuşatma, şehrin surlarının yıkılması ve surların içine girmesiyle sonuçlandı. Bu surların yıkılmasında kullanılan toplar, o dönemin en modern top teknolojisi olan devasa toplardı. Son çarpışmalar ve savaşın sona ermesinin ardından, İstanbul'un fethi gerçekleşti ve Fatih Sultan Mehmet şehre girdi.
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