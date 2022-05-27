29 Mayıs Pazar gününe az bir süre kala özellikle İstanbullu vatandaşlar 29 Mayıs resmi tatil mi sorusunun yanıtını arıyor. Bu özel gün ülkenin dört yanında coşku içinde kutlanıyor. Bir çağı kapatıp yeni bir çağ başlatan İstanbul'un fethinin 569. yılının tatil olup olmadığına dair bilgileri haberimizde paylaştık. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİ RESMİ TATİL Mİ?

29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatillerimiz arasında yer almıyor. 29 Mayıs 2022 Pazar gününe denk geldiğinden dolayı okullar kapalı olacak. 30 Mayıs Pazartesi günü ise tüm kamu kurum ve kuruluşlar kendi çalışma saatinde hizmet vermeye devam edecek.

29 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da 29 Mayıs Pazar günü otobüs, İETT, metro ve metrobüsün ücretsiz olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na Marmaray'ın 29 Mayıs Pazar günü ücretsiz hizmet vereceği açıklandı.

Marmaray'ın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Marmaray trenlerimiz 29 Mayıs İstanbul'un fethi dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde ücretsiz hizmet verecektir." denildi.

2022 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi