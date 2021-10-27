Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla millî bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği Onuncu Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak nitelendirmiştir.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ? 28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

2021 YILI RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

01 Ocak 2021 Cuma Yılbaşı 23 Nisan 2021 Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 01 Mayıs 2021 Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü* İşçi Bayramı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Ramazan Bayramı Arefesi 13 Mayıs 2021 Perşembe Ramazan Bayramı (1.Gün) 14 Mayıs 2021 Cuma Ramazan Bayramı (2.Gün) 15 Mayıs 2021 Cumartesi Ramazan Bayramı (3.Gün) 19 Mayıs 2021 Çarşamba Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 15 Temmuz 2021 Perşembe Demokrasi ve Milli Birlik Günü 19 Temmuz 2021 Pazartesi Kurban Bayramı Arifesi 20 Temmuz 2021 Salı Kurban Bayramı (1.Gün) 21 Temmuz 2021 Çarşamba Kurban Bayramı (2.Gün) 22 Temmuz 2021 Perşembe Kurban Bayramı (3.Gün) 23 Temmuz 2021 Cuma Kurban Bayramı (4.Gün) 30 Ağustos 2021 Pazartesi Zafer Bayramı 28 Ekim 2021 Perşembe Cumhuriyet Bayramı Arifesi 29 Ekim 2021 Cuma Cumhuriyet Bayramı 31 Aralık 2021 Cuma Yılbaşı gecesi