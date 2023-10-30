Reytinglerde pazar heyecanı! 29 Ekim reyting sonuçları AB ve total sıralama
Reyting sonuçları 29 Ekim Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. geçtiğimiz akşam ekrana gelen Yargı ve Teşkilat dizleriyle televizyonda ilk kez ekrana gelen Atatürk filmi reytinglerde ilk sıralarda zirveyi zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 29 Ekim reyting sonuçları...
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Reyting sonuçları 29 Ekim Pazar günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Atatürk Filmi, Yargı ve Teşkilat öne çıkan yapımların başında yer aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
İşte 29 Ekim reyting sonuçları:
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29 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 YARGI
2 TESKILAT
3 ATATURK TV OZEL YAYINI (T.S)
4 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR
5 FOX ANA HABER CUMHURIYET OZEL
6 YARGI (OZET)
7 FOX'TA ATATURK'UN DUNYASI
8 OBJEKTIFIN ARDI ATATURK
9 ATV ANA HABER
10 SHOW ANA HABER
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29 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI
1 YARGI
2 ATATURK TV OZEL YAYINI (T.S)
3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR
4 TESKILAT
5 FOX ANA HABER CUMHURIYET OZEL
6 OBJEKTIFIN ARDI ATATURK
7 YARGI (OZET)
8 FOX'TA ATATURK'UN DUNYASI
9 TESKILAT (OZET)
10 KANAL D ANA HABER
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