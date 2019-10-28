Şiir: Duygu, çağrışım ve izlenimlerin dizeler halinde dile getirildiği söz sanatıdır. Her Türk vatandaşı hayatında bir kez olsun okul ödevi bile yapmış olsa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiiri yazmıştır. Tanınan isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri yazanlar birbirinden farklı söylemlerde ve farklı uzunluklarda şiirler yazmışlardır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri kısa ve uzun...