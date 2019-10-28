28 EKİM 2019
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri 2,3,4,5 kıtalık kısa ve uzun ile ilgili şiirler

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri hem öğrenciler hem de veliler tarafından en çok araştırılan konular arasında. Yurdun birçok bölgesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı. Sizde kısa ve uzun şiirleri buradan bulabilirsiniz. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri 2,3,4,5 kıtalık kısa ve uzun şiirler

28.10.2019 - 11:32 | Güncelleme: GÜZEL SÖZLER

  • Şiir: Duygu, çağrışım ve izlenimlerin dizeler halinde dile getirildiği söz sanatıdır. Her Türk vatandaşı hayatında bir kez olsun okul ödevi bile yapmış olsa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiiri yazmıştır. Tanınan isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri yazanlar birbirinden farklı söylemlerde ve farklı uzunluklarda şiirler yazmışlardır. 

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri kısa ve uzun...

  • 29 Ekim (Berk Sönmez)

     

    Geldi 29 Ekim

    şenlendi sokaklar

    Gelin çocuklar

    Bayram yapalım.

     

    Gitti padişahlık

    Geldi Cumhuriyet

    Gelin çocuklar

    Bayram yapalım

     

    Cumhuriyeti kuran

    Atamızı analım

    Gelin çocuklar

    Bayram yapalım

     

  • Bayram Günü (Necla Özatağan)

     

    Bugün bayram diye,

    Balkona bayrak astık,

    Stadyuma giderek,

    Törenlere katıldık.

    Hepimiz coşkuluyduk,

    Atam’ la gururluyduk

     

  • Cumhuriyet

     

    Aydınlatan yolumu

    Sensin ey Cumhuriyet

    Güçlendiren kolumu

    Sensin ey Cumhuriyet

     

    Atatürk’ten armağan

    Bize bu cennet vatan

    Sonsuza dek yaşayan

    Sensin ey Cumhuriyet

     

  • Cumhuriyet

     

    Aydınlatan yolumu

    Sensin ey Cumhuriyet

    Güçlendiren kolumu

    Sensin ey Cumhuriyet

     

    Atatürk’ten armağan

    Bize bu cennet vatan

    Sonsuza dek yaşayan

    Sensin ey Cumhuriyet

     

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