Reytinglerde "Kızılcık Şerbeti" fırtınası! AB ve total 30 Aralık reyting sonuçları
Reyting sonuçları 29 Aralık Cuma akşamı ekrana gelen dizilerin zirve rekabetiyle şekillendi. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını zirve yarışında rakiplerini geride bıraktı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 29 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama...
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Reyting sonuçları 29 Aralık Cuma akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Show TV'nin Kızılcık Şerbeti dizisi ile Yalı Çapkını ve Arka Sokaklar rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
İşte 29 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama:
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29 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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29 ARALIK AB REYTİNG SONUÇLARI
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