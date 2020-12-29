Dolar kuru ne kadar?

stanbul serbest piyasada dolar 7,4500 liradan, avro 9,1200 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,4480 liradan alınan dolar, 7,4500 liradan satılıyor. 9,1180 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1200 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4480 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0940 lira olmuştu.

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