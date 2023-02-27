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Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar Ödülleri’nin habercisi sayılan 29. SAG Ödülleri’ni kazanan isimler açıklandı

Giriş: 27.02.2023 - 10:19 | Güncelleme: ABONE OL
Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri sahiplerini buldu...
Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri sahiplerini buldu
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Bu yıl 29'uncusu gerçekleşen SAG (Screen Actors Guild - Amerikan Oyuncular Birliği) Ödülleri ABD'nin Los Angeles kentinde sahiplerini buldu. Gecenin öne çıkan filmi ise Everything Everywhere All at Once (Her Şey Her Yerde Aynı Anda) oldu.

En İyi Film ödülüne layık görülen Everything Everywhere All At Once'ın oyuncuları Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis kendi kategorilerinde ödül kazandı. Filmin diğer oyuncusu Ke Huy Quan, SAG'da En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanan ilk Asyalı olarak tarihe geçti. Rolü için 270 kilo alan Brendan Fraser ise En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. İşte kazananlar

EN İYİ FİLM

Everything Everywhere All At Once

EN İYİ ERKEK OYUNCU- FİLM

Brendan Fraser, The Whale

EN İYİ KADIN OYUNCU- FİLM

Michelle Yeoh, Everything Everywhere All At Once

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU- FİLM

Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU- FİLM

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All At Once

EN İYİ DRAMA - DİZİ

The White Lotus

EN İYİ KOMEDİ - DİZİ

Abbott Elementary

EN İYİ KADIN OYUNCU - TV FİLMİ YA DA DİZİ

Jessica Chastain, George and Tammy

EN İYİ ERKEK OYUNCU - TV FİLMİ YA DA DİZİ

Sam Elliot, 1883

EN İYİ KADIN OYUNCU - DRAMA DİZİSİ

Jennifer Coolidge, The White Lotus

EN İYİ ERKEK OYUNCU, DRAMA DİZİSİ

Jason Bateman, Ozark

EN İYİ KADIN OYUNCU, KOMEDİ DİZİSİ

Jean Smart, Hacks

EN İYİ ERKEK OYUNCU, KOMEDİ DİZİSİ

Jeremy Allen White, The Bear

*Haberin görselleri Associated Press (AP) tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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