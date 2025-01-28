28 OCAK NE GÜNÜ?

28 Ocak, Avrupa Veri Koruma Günü (Data Protection Day) olarak kutlanıyor. Bu gün, 1981'de Avrupa Konseyi tarafından imzalanan "108 Sayılı Sözleşme" (Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi) anısına belirlenmiştir.

Amaç, bireylerin kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığını artırmak ve bu konuda daha bilinçli olmalarını sağlamaktır. Avrupa’da, bu gün özellikle GDPR (Genel Veri Koruma Tüzüğü) bağlamında daha da önem kazanmıştır. Türkiye'de ise bu gün, "Kişisel Verilerin Korunması Günü" olarak da anılabiliyor, özellikle Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından etkinliklerle vurgulanıyor.