Sürekli değişen döviz fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,8363 liradan, avro 9,3866 liradan işlem görüyor.

Serbest piyasada dolar 7,8022 liradan alınırken 7,8704 satılıyor. Avro ise 9,3314 liradan alınırken 9,4418 liradan satılıyor.

28 KASIM CUMARTESİ EURO VE DOLARDA SON DURUM