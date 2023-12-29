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        Haberler Televizyon 28 Aralık reyting sonuçları | Arka Sokaklar, Aldatmak, Sakla beni reytinglerde kaçıncı oldu, reyting birincisi hangi yapım?

        Dün akşam en çok ne izlendi? İşte 28 Aralık reyting sonuçları

        Reyting sonuçları ve reyting birincisi televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. 28 Aralık akşamı televizyonda birçok yapım seyirci ile buluştu. Birçok dizinin yanında farklı filmlerin de olduğu gecede yine reyting yarışı vardı. Peki, dün hangi dizi veya film reyting birincisi oldu? İşte, 28 Aralık Perşembe total reyting sonuçları ile AB reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 09:05 Güncelleme: 29.12.2023 - 09:05
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        • 1

          Dün akşam Arka Sokaklar, Aldatmak, Sakla Beni gibi yapımlar seyirci karşısına çıktı. Birçok dizinin yanında bazı kanallarda yerli veya yabancı sinema filmlerine de yer verildi. Televizyon izleyicileri şimdi hangi film veya dizi yapımının reytinglerde birinci olduğunu merak ediyor. Peki, 28 Aralık Perşembe günü reytinglerde kim birinci oldu? İşte, detaylar...

        • 2

          28 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Reyting sonuçları geldiğinde haberimize eklenecektir.

        • 3

          28 ARALIK AB REYTİNG SONUÇLARI

          Reyting sonuçları geldiğinde haberimize eklenecektir.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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