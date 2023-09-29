Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam 26 yaşında olmasına rağmen 22 çocuğu olan genç kadının şaşırtıcı yaşamı

        26 yaşında olmasına rağmen 22 çocuğu olan genç kadının şaşırtıcı yaşamı

        Henüz 26 yaşında genç bir kadın olan Kristina'nın günlük yaşamı herkesi şaşırtıyor! Kristina ve eşi, büyük bir aile kurma hayali ile taşıyıcı anne yöntemine başvurdu ve çiftin şu anda 22 çocuğu var.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 10:45 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kristina 17 yaşındayken ilk çocuğu Victoria'yı doğurdu. Bekar bir anneydi ancak şu anki kocasıyla bir tatilde tanıştı ve hayatı tamamen değişti. Çift, hızlı bir şekilde evlenmeyi ve geniş bir aile kurmayı hedefledi.

        • 2

          Kristina ve eşi hızlı bir şekilde kocaman bir aile kurmak için taşıyıcı anne yoluna başvurdu. Bu yüzden çocukların birçoğu neredeyse aynı yaşta.

          Şu anda 26 yaşında olan Kristina yarı Türk yarı Rus ve ailesi ile Gürcistan'da yaşıyor. Instagram hesabından paylaştığı bir video ile çocuklarını tanıtan Kristina'nın; Victoria, Mustafa, Maryam, Ayrin, Alice, Hassan, Judy, Harper, Teresa, Hussein, Anna, Isabella, Ismail, Mehmet, Ahmet, Ali, Kristina, Alena, Sarah, Lockman, Alparslan, Olivia olmak üzere 22 çocuğu var.

        • 3

          Kristina'nın eşi 56 yaşında ve bir milyoner. Genç kadın, eşinin kendisini maddi manevi her şekilde desteklediğini ve iyi bir baba olduğunu belirtiyor. Christina'nın çocuklara en iyi şekilde bakmasına yardımcı olmak için birkaç dadıları ve asistanları var.

        • 4

          Kristina, kocası ile sorumlulukları paylaştığını belirtiyor. Kocası işlerle ilgileniyor, kendisi de çocuklara bakıyor. Anne baba, çocuklarla düzenli yürüyüşe çıkıyor, masa oyunu oynuyor, film izliyor ve hafta sonları beraber vakit geçirmeye dikkat ediyor.

        • 5
        • 6
        • 7

          Kaynak: BrightSide

          Fotoğraf: Kristina Öztürk Instagram

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Başkent'teki patlamanın sebebi ortaya çıktı!
        Başkent'teki patlamanın sebebi ortaya çıktı!
        Pendik'te duvar işçi servisinin üstüne çöktü!
        Pendik'te duvar işçi servisinin üstüne çöktü!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Ağustosta dış ticaret açığı düştü
        Ağustosta dış ticaret açığı düştü
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        Ağabeyini kanserden kaybetti
        Ağabeyini kanserden kaybetti
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        11 günlük gelindi... Balayı yolunda ölüm!
        11 günlük gelindi... Balayı yolunda ölüm!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        Meksika'da kaçırılan gençlerden kötü haber
        Meksika'da kaçırılan gençlerden kötü haber
        Adana'da korkunç olay! Damat adayı ile kanlı düello!
        Adana'da korkunç olay! Damat adayı ile kanlı düello!
        "Gerçekte neler olup bittiğini görmek istedim"
        "Gerçekte neler olup bittiğini görmek istedim"
        İstanbul'da güpegündüz iş insanı kaçırıldı!
        İstanbul'da güpegündüz iş insanı kaçırıldı!
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        ‘İnsan olduğu için…’
        ‘İnsan olduğu için…’
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"
        Habertürk Anasayfa