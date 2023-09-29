26 yaşında olmasına rağmen 22 çocuğu olan genç kadının şaşırtıcı yaşamı
Henüz 26 yaşında genç bir kadın olan Kristina'nın günlük yaşamı herkesi şaşırtıyor! Kristina ve eşi, büyük bir aile kurma hayali ile taşıyıcı anne yöntemine başvurdu ve çiftin şu anda 22 çocuğu var.
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Kristina 17 yaşındayken ilk çocuğu Victoria'yı doğurdu. Bekar bir anneydi ancak şu anki kocasıyla bir tatilde tanıştı ve hayatı tamamen değişti. Çift, hızlı bir şekilde evlenmeyi ve geniş bir aile kurmayı hedefledi.
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Kristina ve eşi hızlı bir şekilde kocaman bir aile kurmak için taşıyıcı anne yoluna başvurdu. Bu yüzden çocukların birçoğu neredeyse aynı yaşta.
Şu anda 26 yaşında olan Kristina yarı Türk yarı Rus ve ailesi ile Gürcistan'da yaşıyor. Instagram hesabından paylaştığı bir video ile çocuklarını tanıtan Kristina'nın; Victoria, Mustafa, Maryam, Ayrin, Alice, Hassan, Judy, Harper, Teresa, Hussein, Anna, Isabella, Ismail, Mehmet, Ahmet, Ali, Kristina, Alena, Sarah, Lockman, Alparslan, Olivia olmak üzere 22 çocuğu var.
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Kristina'nın eşi 56 yaşında ve bir milyoner. Genç kadın, eşinin kendisini maddi manevi her şekilde desteklediğini ve iyi bir baba olduğunu belirtiyor. Christina'nın çocuklara en iyi şekilde bakmasına yardımcı olmak için birkaç dadıları ve asistanları var.
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Kristina, kocası ile sorumlulukları paylaştığını belirtiyor. Kocası işlerle ilgileniyor, kendisi de çocuklara bakıyor. Anne baba, çocuklarla düzenli yürüyüşe çıkıyor, masa oyunu oynuyor, film izliyor ve hafta sonları beraber vakit geçirmeye dikkat ediyor.
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Kaynak: BrightSide
Fotoğraf: Kristina Öztürk Instagram