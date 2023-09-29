26 yaşında olmasına rağmen 22 çocuğu olan genç kadının şaşırtıcı yaşamı

Kristina ve eşi hızlı bir şekilde kocaman bir aile kurmak için taşıyıcı anne yoluna başvurdu. Bu yüzden çocukların birçoğu neredeyse aynı yaşta.

Şu anda 26 yaşında olan Kristina yarı Türk yarı Rus ve ailesi ile Gürcistan'da yaşıyor. Instagram hesabından paylaştığı bir video ile çocuklarını tanıtan Kristina'nın; Victoria, Mustafa, Maryam, Ayrin, Alice, Hassan, Judy, Harper, Teresa, Hussein, Anna, Isabella, Ismail, Mehmet, Ahmet, Ali, Kristina, Alena, Sarah, Lockman, Alparslan, Olivia olmak üzere 22 çocuğu var.