26 Şubat ne günü? 26 Şubat'ta ne oldu, anlamı ne?
26 Şubat birçok önemli olayın yaşandığı ve tarihe iz bırakan bir gün olarak kayıtlara geçmiştir. Bu tarih, geçmişten günümüze uzanan süreçte dünya tarihine damga vuran olaylara sahne olmuştur. 26 Şubat'ın anlamını ve önemini taşıyan bu özel günle ilgili detayları sizler için paylaştık. İşte 26 Şubat'ta yaşananlar...
- 1
26 Şubat, tarihin akışında derin izler bırakan, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde önemli olayların yaşandığı bir gündür. Bu tarih, dünya çapında dikkat çeken gelişmelerin yıl dönümü olarak da öne çıkar. Geçmişin izlerini günümüze taşıyan bu anlamlı günde yaşanan olayları ve bu olayların bugüne etkilerini sizler için derledik. İşte detaylar...
- 2
26 ŞUBAT'TA NE OLDU?
364 - I. Valentinianus, Roma imparatoru oldu.
1618 - Osmanlı Sultanı, I. Mustafa tahttan indirildi ve yerine II. Osman Padişah oldu.
1658 - Danimarka ve İsveç arasında, Roskilde Antlaşması imzalandı.
1815 - Napolyon Bonapart, Elba'dan kaçtı.
1848 - Fransa'da İkinci Cumhuriyet ilan edildi.
1870 - New York'ta ilk metro çalışmaya başladı.
1910 - İstanbul'da ilk solcu dergi, "İştirak" yayımlanmaya başladı. Dergi Hüseyin Hilmi tarafından çıkarıldı.
1917 - Nick LaRocca'nın Original Dixiland Jazz Band orkestrası, ilk caz plağını Victor Talking Machine Company adlı plakçılık şirketi'nin, New York stüdyolarında doldurdu.
1925 - Fransızların yönetiminde bulunan Tütün Rejisinin (tekelinin), 1 Mart 1925'ten itibaren lağvedildiğine ilişkin yasa, TBMM'de kabul edildi.
1926 - Türkiye İstatistik Kurumu (o dönemki adıyla Merkezi İstatistik Dairesi) kuruldu.
1934 - İstanbul Belediyesi, evlerin bazılarında görülen "kafes"lerin (cumbaların) kaldırılmasını kararlaştırdı.
1943 - İstanbul'da Varlık Vergisi'ni ödemeyen 160 kişi, Aşkale'ye gönderildi.
1952 - Winston Churchill, Birleşik Krallık'ın atom bombasına sahip olduğunu ilan etti.
1967 - Amerika Birleşik Devletleri, 25 bin askerle Vietkong'a saldırıya geçti.
1976 - Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında, "Savunma İşbirliği Anlaşması" imzalandı.
1991 - Saddam Hüseyin, Bağdat radyosunda yaptığı açıklamada, Irak Ordusunun Kuveyt'ten çekildiğini duyurdu.
- 3
1992 - Hocalı Katliamı: Azerbaycan'ın Hocalı kentine giren silahlı Ermeni gruplar, 613 Azeriyi öldürdü.
1993 - New York'ta bulunan Dünya Ticaret Merkezi'nin altındaki otoparkta, bir kamyonda meydana gelen patlamada 6 kişi öldü, binden fazla kişi yaralandı.
1998 - Nutuk, Rumcaya çevrildi.
1999 - İran'da 1979 İslam Devrimi'nden sonra ilk belediye seçimleri yapıldı. Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'yi destekleyen ılımlı adaylar, Tahran Belediye Meclisindeki, 15 sandalyeden 13'ünü kazandılar.
2001 - Taliban örgütü mensupları, Afganistan'ın Bamyan kentindeki Buda heykellerini tahrip etti.
2004 - Amerika Birleşik Devletleri, 23 yıldır sürdürdüğü Libya'ya seyahat yasağını sona erdirdi.
2004 - Makedonya Devlet Başkanı Boris Traykovski ile beraberindekilerden 8 kişi, uçağın Bosna-Hersek'in Mostar kenti yakınlarında düşmesi sonucu öldü. Trajkovski'nin yerine, 12 Mayıs'ta Branko Srvenkovski geçti.
2011 - Nintendo, yeni oyun konsolu Nintendo 3DS'yi, Japonya'da piyasaya sürdü.
2022 - Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden iki gün sonra Mikolayiv Muharebesi başladı.
-