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Haberler Yaşam Sayısal Loto 26 Haziran 2023 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları! Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekiliyor!

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü çekilen Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişine dakikalar kaldı. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak çekiliş sonrası sonuçlar açıklanacak.

Giriş: 26.06.2023 - 20:28 | Güncelleme: ABONE OL
26 Haziran 2023 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları! Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı
HABERTURK.COM

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi bu akşam 21.30'da açıklanacak. Büyük ikramiye kazandıran şanslı numaraların belli olmasının ardından oyunseverlerden bazıları ikramiye kazanacak. İşte, detaylar...

26 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çekiliş henüz gerçekleşmedi. Sonuçları Habertürk'ten takip edebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var!

Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir. Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

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Haberi Hazırlayan : Başak Kanık

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