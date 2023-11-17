Muğla'da 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'da, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
Giriş: 17.11.2023 - 18:19 Güncelleme: 17.11.2023 - 18:19
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye kurtarma botu sevk edildi.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına lastik bot içinde geri itilen 26 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.