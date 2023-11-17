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        Haberler Gündem 3. Sayfa 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'da 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'da, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 18:19 Güncelleme: 17.11.2023 - 18:19
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        26 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye kurtarma botu sevk edildi.

        Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına lastik bot içinde geri itilen 26 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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