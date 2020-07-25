Anagold 24Erzincanspor: 2 - 68 Aksaray Belediyespor: 1

Stat: Gloria Sports Arena

Hakemler: Burak Şeker, Orkun Aktaş, Mehmet Emin Tuğral

Anagold 24Erzincanspor: Ersel Çetinkaya, Abdurrahman Canlı, Yusuf Orhan, Kerem Aktürkoğlu, Erdi Kasapoğlu, Hüseyin Erol, Hasan Kaya (Dk. 61 Uğurcan Bekçi),Talip Pazarlı, Tugay Kırcalı, Muhammed Demirci (Dk. 78 Ayhan Gürbüz),Ethem Erboğa (Dk. 62 Burak Aydın)

68 Aksaray Belediyespor: Gökhan Köstereli, Serhat Velioğlu (Dk. 85 Mustafa Apardı),Fuat Yaman, Ömer Çiçek, Enes Soy (Dk. 38 Hakan Aydın),İlyas Ekiz, Enes Etlik (Dk. 38 Berkay Can),Emre Karadağ, Burak Karapınar, Serkan Gürses (Dk. 46 Recep Metin),Furkan Yıldırım (Dk. 60 Taha Şahin)

Goller: Dk. 14 Ethem Erboğa, Dk. 80 Uğurcan Bekçi (Anagold 24 Erzincanspor),Dk. 90+3 Fuat Yaman (68 Aksaray Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 66 Ömer Çiçek, Dk. 73 Fuat Yaman (68 Aksaray Belediyespor),Dk. 68 Burak Aydın (Anagold 24Erzincanspor)

Antalya'da oynanan TFF 3. Lig 1. Grup play-off final maçında 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yenen Anagold 24Erzincanspor, TFF 2. Lig'e yükseldi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de izlediği karşılaşmanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi.

TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalinde, yarın Antalya'daki Titanic Mardan Stadı'nda Karşıyaka ile Turgutluspor karşı karşıya gelecek.