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24 gün denizde sürüklendi: Ketçapla hayatta kaldı!

Karayip Denizi'nde 24 gün tekneyle sürüklenen 47 yaşındaki Elvis Francois, yanında bulunan ketçap ve sarımsak tozu ile hayatta kaldı

Giriş: 20.01.2023 - 15:30 | Güncelleme: ABONE OL
24 gün denizde sürüklendi: Ketçapla hayatta kaldı!
24 gün denizde sürüklendi: Ketçapla hayatta kaldı!
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Kolombiya donanması, bir yelkenliyle Karayip Denizi'nde 24 gün boyunca sürüklendiğini söyleyen Dominika'dan bir adamı kurtardı.

Associated Press'in aktardığına göre, 47 yaşındaki Elvis François, teknenin gövdesine yazdığı "yardım" kelimesiyle kurtuldu. François, 24 günlük süreçte yanında bulunan ketçap ve sarımsak tozuyla hayatta kaldığını dile getirdi.

Kolombiya donanmasından Çarşamba günü yapılan açıklamada, François'nın sürüklendiği yelkenlinin La Guajira yarımadasının kuzeybatısında havadan tespit edildiğini bildirdi.

François, Kolombiyalı yetkililere, Hollanda Antilleri'ndeki St. Martin adası yakınlarında tekneyi tamir ederken teknenin kontrolünü kaybettiğini söyledi.

Donanma, Francois'nın sağlık kontrolünden geçtiğini ve ardından Dominika'daki evine dönmesi için yetkililere teslim edildiğini söyledi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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