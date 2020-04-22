22 NİSAN 2020
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23 Nisan şiirleri 2020! En güzel 2-4-6 kıtalık 23 Nisan şiirleri kısa ve uzun... Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şimdiden kutlu olsun! En güzel 23 Nisan şiirleri ve resimleri arıyorsanız doğru adrestesiniz. Sizler 2-4-6 kıtalık 23 Nisan şiirlerini kısa ve uzun olarak hazırladık. İşte Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel resimli sözler...

22.04.2020 - 09:02 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl kornavirüsten dolayı gerçekleşmeyecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kısa bir süre kala öğrenciler 23 Nisan şiirlerini araştırmaya başladılar. İşte, 23 Nisan şiirleri...

    23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK BAYRAMI ŞİİRLERİ

    Bayram yapar çocuklar,
    23 Nisan günü
    Büyük bir sevinç kaplar,
    Bütün yurdun üstünü

    Bin dokuz yüz yirmide
    Duyuldu halkın sesi
    Açıldı bu tarihte
    Büyük Millet Meclisi

    Bugün edildi ilan
    Yeni bir Türk devleti
    Bundan, 23 Nisan
    Sevindirir milleti

    İ. Hakkı SUNAT

  • ATATÜRK ÇOCUK OLMUŞ 

    Çocuk Bayramı'nda 
    Gelmiş katılmış aramıza, 
    Atatürk çocuk olmuş bakın: 
    Sallanıyor salıncakta!


    Gülüyor gözlerinin içi, 
    Gülüyor, 
    Gökler, denizler kadar mavi. 
    Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim size 
    Bayramların en güzelini".


    "Dilerim, yurdumun çocukları, 
    Tüm çocukları dünyanın 
    Gülüp oynasınlar bugünkü gibi; 
    Acıda, sevinçte kardeş olsunlar... 
    Çınlasın yeryüzünde barış türküleri".

    Aziz Sivaslıoğlu

    23 NİSAN 

    Dün sabah anneciğim
    Öperek, dedi: Uyan 
    Bugün senin bayramın,


    Kalk, bak süslendi her yan.
    Baktım her taraf süslü,
    Sokaklar dolu insan.


    Dedim: Anne bu neden
    Dedi: 23 Nisan.


    Temel bayrammış, inan
    Kutlu olsun kardeşim
    Geldi 23 Nisan.

     

    R. Gökalp Arkın

     

  • ŞU 23 NİSANDA

     

    Doğdu Millet Meclisi.

    İşte o gün her yanda,

    Yükseldi Türkün sesi,

     

    Bunu her yıl çocuklar,

    Kutlayalım sevinçle,

    Egemenlik de yaşar,

    Hep verirsek el ele.

     

  • DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI

    Kiminin saçı siyah, 
    Kiminin saçı sarı...
    Ankara'da buluştu,
    Dünyanın çocukları.

    Her Yirmi Üç Nisan'da
    Tekrarlanır bu olay.
    Buluşma nedenini,
    Açıklamak çok kolay.

    Bu kocaman dünyada 
    Ülke sayısı çoktur.
    Oysa ki hiç birinin
    Çocuk Bayramı yoktur.

    Dünyanın çocukları
    Yurdumuza koşuyor,
    Her Yirmi Üç Nisan'da 
    Cıvıldaşıp coşuyor.

    Türkiye konuklarla,
    Kalpler sevgiyle dolsun.
    Dünya Çocuk Bayramı
    Herkese mutlu olsun!

     

    Altan ÖZYÜREK

  • 23 NİSAN

    Gün aydın, gözün aydın, 

    Sayısız devrim saydın. 

    Dünyaya bin ün yaydın. 

    O mutlu Nisan bugün

     

    Buldun taze can bugün. 

    İşte neşe, işte haz, 

    Sevincin çok, derdin az. 

    Bundan ünlü gün olmaz:

     

    Her lezzete kan bugün, 

    O mutlu Nisan bugün, 

    Seyir için bu töreni, 

    Durma aç pencereni,

     

    Sana onu vereni, 

    Saygıyla an bugün, 

    O mutlu Nisan bugün,

     

    RIZA POLAT AKKOYUNLU

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