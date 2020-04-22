Tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl kornavirüsten dolayı gerçekleşmeyecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kısa bir süre kala öğrenciler 23 Nisan şiirlerini araştırmaya başladılar. İşte, 23 Nisan şiirleri...

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK BAYRAMI ŞİİRLERİ

Bayram yapar çocuklar,

23 Nisan günü

Büyük bir sevinç kaplar,

Bütün yurdun üstünü

Bin dokuz yüz yirmide

Duyuldu halkın sesi

Açıldı bu tarihte

Büyük Millet Meclisi

Bugün edildi ilan

Yeni bir Türk devleti

Bundan, 23 Nisan

Sevindirir milleti

İ. Hakkı SUNAT