23 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesinin ardından, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde başlayan ve tüm dünyada ilan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl olduğu gibi bu kez de şiirler ve gösterilerle kutlanacak. İşte en güzel anlamlı 23 Nisan şiirleri;
EN GÜZEL 23 NİSAN ŞİİRLERİ
TÜRK ÇOCUĞU DİYOR Kİ
Seneler kutlu bana,
Aylar umutlu bana.
Her an haykırıyorum :
Türk’üm ne mutlu bana.
Cesaretim candadır.
Şöhretim dört yandadır,
Benim bütün cevherim,
Nabzımdaki kandadır.
Tarihten eski yaşım,
Harpte eğilmez başım,
Toplar can yoldaşımdır,
Silahlar arkadaşım.
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İzmir benim, Van benim
Şeref benim, şan benim,
Kars, Erzurum, Erzincan,
Konya Ardahan benim.
Yurda nasıl doyarım?
Uğruna can koyarım,
Ona, bir yan bakanın,
Gözlerini oyarım.
Türk, dünyada bir tektir,
Milletlere örnektir,
Türklüğün meşalesi
Asla sönmeyecektir.
HALİL SOYUER
ÇOCUK BAYRAMI
Arkadaşlar, sevinelim,
Hep gülelim, eğlenelim;
Sıkılmasın hiç canımız;
Çünkü bugün bayramımız...
Oyun, alay, dernek düğün,
Hepsi bizim işte bugün...
Çocuklara hor bakmayın;
İncitmeyin, esirgeyin...
Ana yurdun oğlu, kızı,
Umut veren şen yıldızı.
Yarınları parlatacak;
Şenlenecek her bir ocak...
Korunacak cumhuriyet,
Yükselecek bu memleket...
Ekrem ŞENOZAN
AYDINLIK YERYÜZÜ
Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,
Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.
Bugün çocuklar güzel.
Bugün sokaklar güzel...
Elimizden tutan her el
Daha sağlam
Daha mavi gökyüzü;
Bayraklar daha yakın.
Bakın: geçiyor yarının büyükleri;
Şarkılar tutuyor gökleri.
Adnan ARDAĞI
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23 NİSAN
Dün sabah anneciğim
Öperek, dedi: Uyan
Bugün senin bayramın,
Kalk, bak süslendi her yan.
Baktım her taraf süslü,
Sokaklar dolu insan.
Dedim: Anne bu neden
Dedi: 23 Nisan.
Temel bayrammış, inan
Kutlu olsun kardeşim
Geldi 23 Nisan.
R. Gökalp ARKIN
SEN OL ÇOCUĞUM
Yurdu koruyan,
Yarını kuran,
Sen ol çocuğum.
Eskiyi unut,
Yeni yolu tut,
Türklüğe umut,
Sen ol çocuğum.
Bizi kurtaran,
Öndere inan,
Sözünü tutan,
Sen ol çocuğum.
Küçüksün bugün,
Yarın büyürsün
Her işte üstün
Sen ol çocuğum.
Çalışıp öğren,
Her şeyi bilen
Yurduna güven
Sen ol çocuğum.
Hasan Ali YÜCEL
23 NİSAN GÜNÜ
Bayram yapar çocuklar,
23 Nisan günü
Büyük bir sevinç kaplar,
Bütün yurdun üstünü
Bin dokuz yüz yirmide
Duyuldu halkın sesi
Açıldı bu tarihte
Büyük Millet Meclisi
Bugün edildi ilân
Yeni bir Türk devleti
Bundan, 23 Nisan
Sevindirir milleti
İ. Hakkı SUNAT
EGEMENLİK BAYRAMI
Egemen bir milletin,
Coştuğu bir gündür bu.
Yurduma hürriyetin,
Koştuğu bir gündür bu...
Başımızda Atatürk,
Ülkümüz yüce Türklük,
Milletimin en büyük,
Sevdiği bir gündür bu...
Bugünleri gösteren,
23 Nisan'ı veren,
Büyük Atam diyor ki:
"Türk, çalış öğün, güven..."
ALİ PÜSKÜLLÜOĞLU
ÇOCUKLARIN DİLEĞİ
Çocuklar şarkı söylerken
Kanatlanır gökyüzüne, melek olur.
Çocuklar şarkı söylerken
Sarı saçlı, mavi gözlü, bebek olur.
Çocuklar şarkı söylerken bulut olur, gökkuşağı olur, deniz olur.
Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda,
Pırıl pırıl saydam kanatlı, kelebek olur.
Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda,
Dillerinde, gözlerinde
Yüreklerinde yalnızca bir dilek olur.
Teşekkürler Atatürk
Teşekkürler Atatürk
M.MACİT TAŞ
BİZİM BAYRAMIMIZ
Bu gelen bizim bayram
Yükseldi bak ünümüz.
23 Nisan bizm
En şerefli günümüz!
Al bayrağı açalım,
Gel gidelim törene.
Bin teşekkür, bizlere
Bugünleri verene...
Bizim için harcanan
Boşa gitmez bu emek,
Çünkü her Türk çocuğu
23 Nisan demek...
İsmail Hakkı SUNAT
ŞU 23 NİSAN
Şu yirmi üç Nisan’ı,
Ne kadar çok severim.
Neden diye sorsalar;
Kendi bayramım derim.
Hiçbir bayram veremez
Bana onun tadını,
Ata’m çocuk bayramı
Koymuş onun adını.
Yaşa 23 Nisan,
Sevinmeyen yok inan,
Saçtığın mutlulukla,
Neşe doluyor her yan.
Fahrünnisa Elmalı
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