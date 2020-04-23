Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesinin ardından, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde başlayan ve tüm dünyada ilan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl olduğu gibi bu kez de şiirler ve gösterilerle kutlanacak. İşte en güzel anlamlı 23 Nisan şiirleri;

EN GÜZEL 23 NİSAN ŞİİRLERİ

TÜRK ÇOCUĞU DİYOR Kİ

Seneler kutlu bana,

Aylar umutlu bana.

Her an haykırıyorum :

Türk’üm ne mutlu bana.

Cesaretim candadır.

Şöhretim dört yandadır,

Benim bütün cevherim,

Nabzımdaki kandadır.

Tarihten eski yaşım,

Harpte eğilmez başım,

Toplar can yoldaşımdır,

Silahlar arkadaşım.

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İzmir benim, Van benim

Şeref benim, şan benim,

Kars, Erzurum, Erzincan,

Konya Ardahan benim.

Yurda nasıl doyarım?

Uğruna can koyarım,

Ona, bir yan bakanın,

Gözlerini oyarım.

Türk, dünyada bir tektir,

Milletlere örnektir,

Türklüğün meşalesi

Asla sönmeyecektir.

HALİL SOYUER