Futbolcuların güzel olduğu kadar zorlu bir hayatı vardır. Sürekli seyahatler, ağır antrenmanlar, kısa bir telefon trafiğiyle gerçekleşebilen anlık transferler ve yeni ülkede başlayan serüven... Buralara kadar zorlu bir geçmişi bulunan, tırnaklarını kazıyarak profesyonel ya da daha da iyisi, yıldız futbolcu olan çok kişi vardır. Ancak 22 yaşındaki Leon Bailey'nin geçtiği yolları yürümüş çok az futbolcu vardır.
Şimdilerde Bundesliga'ya damga vuran genç futbolcu şimdiden Avusturya, Belçika, Slovakya ve Almanya'da yaşadı. Bunların dışında başından hükümet baskınları, uluslararası yasalar ve adam kaçırma gibi talihsiz olaylar da geçti. Leon Bailey'nin roman olacak hikayesini okumaya hazırlanın...
Avusturya'nın Salzburg şehrinde bulunan dört kişinin tüm eşyaları tek bir çantadaydı. Yemek için ton balık konserveleri, mayonez ve ekmekten başka şeyleri yoktu. Dört kişi tüm bunları paylaşıyordu. Bir hostelde. Bir otobüste. Başka bir hostelde. Bu döngüyle yaşamaya çalışıyorlardı. Aynı zamanda şubat ayında Salzburg, Kingston'a hiç ama hiç benzemiyordu.
Craig Butler ve çocuklarının Avrupa turu Salzburg'ta başlamıştı ancak burası son durak olmayacaktı. Red Bull Salzburg'la çıktıkları ilk deneme olumsuz sonuçlanmış ve reddedilmişlerdi. Dışarıda dondurucu soğuk vardı ve henüz ergenliğinde bulunan çocuklar bu tür şartlara hazır değillerdi. Hayallerindeki Avrupa'yla karşılaştıkları durum birbirinden çok farklıydı.
Butler, çocuklarının yeteneklerini biliyordu ve onları yarı futbol yarı atletizm okulu olan Phoenix All-Star Academy'ye yazdırmıştı. Leon Bailey, 20 üvey kardeşiyle birlikte Butler'ın evlatlık edindiği çocuklardan biriydi ve beş senedir onunla yaşıyordu.
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