Bailey böyle söylese de kovalanacak bir hayali vardı. Kardeşleri, babası ve onun bir vizyonu, ufku olsa da planları yoktu. Yaptıkları tek şey yürümek, kapı kapı dolaşarak onların açılmasını beklemek ve kendilerine deneme şansı sunulmasıydı. O da olursa. Dört yıldır annesini göremeyen Bailey, evrak işleri için 17 yaşında Jamaika'ya dönmek zorunda kaldı. Kan bağı olmasa da kardeşleri de ona sadık kaldı.