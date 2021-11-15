İspanyol BBVA, Garanti'de kendisine ait olmayan tüm hisseleri almak üzere harekete geçti. Garanti'den KAP'a yapılan açıklamada bu kapsamda gönüllü pay alım teklifi yapacak.
Söz konusu açıklamada "Bu duyurunun yapıldığı tarih itibarıyla BBVA, Şirket'in (Garanti BBVA) toplam sermayesinin %49.85'ini temsil eden toplam 2.093.700.000 adet paya sahiptir. Gönüllü Pay Alım Teklifi, BBVA'nın mülkiyetinde bulunan bahsi geçen bu paylar hariç, Şirket'in sermayesini temsil eden tüm paylara yöneliktir. Böylece Gönüllü Pay Alım Teklifi, Şirket'in toplam sermayesinin %50.15'ini temsil eden 2.106.300.000 adet paya yöneliktir" ifadeleri yer aldı.
CUMA KAPANIŞA GÖRE YÜZDE 15 PRİMLİ
Tüm payların satın alındığı varsayımında, BBVA tarafından ödenecek azami bedelin toplam 25.7 milyar TL yani yaklaşık 2 milyar 249 milyon Euro olduğu ve bu bedelin tamamen BBVA'nın kendi kaynakları ile ödeyeceği belirtildi.
12 Kasım'da Garanti hisseleri 10.85 liradan kapanış yapmıştı. Açıklamadaki bedel hisseler için yüzde 15 primli bir teklif sunulacağı anlamına geliyor.
HİSSELER SERT YÜKSELDİ
Kararla ilgili açıklamada bulunan BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa "Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem bir fırsat sunmaktadır" dedi.
BBVA açıklamasının ardından, Borsa İstanbul'da işlem gören Garanti BBVA hisseleri yüzde 10 yükselerek 11.63 liraya çıktı.
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