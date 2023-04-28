Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam Astroloji 22 Mart Hangi Burç? 22 Mart Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

22 Mart hangi burç? 22 Mart burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

22 Mart’ta doğan insanlar, kendilerine güvenirler ve cesaretli bir şekilde risk almaktan korkmazlar. Kendilerine ve yeteneklerine güvenleri tamdır. Genellikle liderlik özellikleri gösterirler. Kararlı, bağımsız ve inisiyatif sahibi oldukları için liderlik pozisyonlarında kendilerini rahat hissederler. Çok enerjik ve hareketlidirler. Spor yapmak veya fiziksel aktivitelerle uğraşmak, onların için doğal bir davranıştır. Peki, 22 Mart hangi burç? 22 Mart burcu ne? 22 Mart yükseleni nedir?

Giriş: 28.04.2023 - 14:51 | Güncelleme: ABONE OL
22 Mart Hangi Burç? 22 Mart Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
HABERTURK.COM

22 Mart burcu özelliklerine göre bu tarihte doğanlar Koç burcu olmaktadır. Zaman zaman sabırsız, bencil ve inatçı olabilirler. Kararlarını verirken acele ederler ve başkalarının görüşlerine pek önem vermezler. Ayrıca risk almayı severler ve bazen düşünmeden hareket ederler, bu da sorunlara yol açabilir. Koç burcu insanları çoğu zaman dürüst ve doğrudan olurlar, ancak bazen de duygusal olarak hassas olabilirler.

22 Mart Burcu Erkeği

22 Mart burcu erkeği, kendine ve yeteneklerine güvenen bir kişilik sergiler. Cesur ve özgüvenli olmaları nedeniyle liderlik pozisyonlarında kendilerini rahat hissederler. Ek olarak tutkulu ve odaklı bir yapıya sahiptirler. Yaptıkları işe tamamen bağlıdırlar ve hedeflerine ulaşmak için sıkı çalışırlar. Bununla birlikte 22 Mart burcu erkeği bazen sabırsız ve fevri olabilir. Dolayısıyla bir şeyi hemen yapmak isterler ve beklemekten hoşlanmazlar. Aceleci bir yapısı olabilir ve kararlarını hızlı bir şekilde vererek sonradan pişman olabilirler. Fakat dürüst ve açık sözlü oldukları için, ne düşündüklerini açıkça ifade ederler. Bağımsız ve özgür ruhlu olmaları nedeniyle kontrol edilmekten hoşlanmayabilirler. Kısıtlanmaktan hoşlanmazlar ve özgür iradeleriyle hareket etmek isterler. Bununla birlikte Koç burcu insanları genellikle etraflarındaki insanlara yardım etmekten mutluluk duyarlar ve büyük bir fedakarlık gösterirler.

22 Mart Burcu Kadını

22 Mart burcu kadını cesur ve özgüvenli bir kişilik sergiler. Kararlıdırlar ve hedeflerine ulaşmak için sıkı çalışırlar. Kendilerine ve yeteneklerine güvenen bir yapıya sahiptirler ve liderlik pozisyonlarında rahat hissederler. Ek olarak 22 Mart burcu kadını sabırsız ve fevri olabilir. Aceleci bir yapısı olabilir ve kararlarını hızlı bir şekilde vererek sonradan pişman olabilirler. Ancak dürüst ve açık sözlü oldukları için ne düşündüklerini açıkça ifade ederler. 22 Mart burcu kadını tutkulu bir yapıya sahip olabilir. Hayatın tadını çıkarmak için çaba gösterirler ve yeni deneyimlere açıktırlar. Enerjik bir yapıya sahip oldukları için hareketli aktivitelere katılmaktan hoşlanabilirler. Ayrıca zekice ve yaratıcı fikirleri olan bir yapıya sahip olabilirler ve bu fikirleri gerçekleştirmek için gerekli olan cesarete sahiptirler.

22 Mart Yükseleni Nedir?

22 Mart burcu yorumuna göre yükselen burç hesaplaması yapmak için doğum saati ve doğum yeri bilgisi de gereklidir. Bu bilgiler olmadan yükselen burç hakkında kesin bir yorum yapılamaz. Fakat tahmini olarak 22 Mart civarında doğanların yükselen burçlarının genellikle Koç, Boğa veya İkizler olabileceği söylenebilir. Bu burçlardan hangisinin yükselen burç olarak belirleneceği, doğum saati ve doğum yeri bilgisi ile belirlenebilir.

22 Mart'ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

22 Mart’ta doğan Türk ünlüler ve futbolculardan bazıları şunlardır:

  • Uluğ Bey

  • Nurullah Berk

  • Sabiha Gökçen

  • Osman Fahir Seden

22 Mart'ta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

22 Mart’ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular aşağıdaki gibidir.

  • Prusya Kralı I. Wilhelm

  • Avusturyalı heykeltıraş Anton Hanak

  • Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi Burton Richter

  • Alman oyuncu Anja King

  • Galli futbolcu John Toshack

  • Japon futbolcu Hiroaki Nagashima

  • Fransız futbolcu Christopher Julien

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Antalya'da kavşaklara renkli
Antalya'da kavşaklara renkli "kurakçıl peyzaj" uygulaması
Deprem yardımlarının çalındığı iddiasında 1 gözaltı!
Deprem yardımlarının çalındığı iddiasında 1 gözaltı!
Kayseri merkezli DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Kayseri merkezli DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
AİHM'den Rusya'ya 129 milyon euro'yu aşkın tazminat cezası
AİHM'den Rusya'ya 129 milyon euro'yu aşkın tazminat cezası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.