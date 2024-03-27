22 isim AK Parti’ye katıldı

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Ankara'daki Altındağ Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen iftar programının ardından AK Parti'ye katılan siyasetçilere rozetleri takıldı.

Programda konuşan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında saf tuttular, CHP ve DEM Partisi'ne kazandırmayı reddettiler. Bu erdemli kararları için şahsım ve AK Parti'miz adına kendilerine en kalbi şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da

Ramazanın bereketinin her gün kendisini gösterdiğini dile getirerek, "En son seçimlerde Cumhur İttifakı olarak beraber görev yaptığımız, sahada ter döktüğümüz Yeniden Refah Partili il, ilçe başkanlarımız, genel merkez yöneticilerimiz buradalar. İnşallah partimizde hep beraber kol kola AK Parti saflarında mücadele edeceğiz." açıklamasında bulundu.

REKLAM AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta partilerine katılanlara "hoş geldiniz" diyerek, seçimde görev yapacaklara her bir oyun çok önemli olduğunu ve buna göre çalışılması gerektiğini hatırlattı. AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da seçim döneminde ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini kaydetti. Cumhur İttifakı'nda hiçbir çıkar hesabının olmadığını belirten Oktay, "Bugün Yeniden Refahlı kardeşlerimiz aynı ilkeli duruşu gösterip il, ilçe ve genel merkezdeki teşkilatlarda çıkarlar değil, Türkiye'nin çıkarı bazında her türlü birlik, beraberlik ve dayanışmanın ilkeler bazında olması gerektiğine inanarak bu gün aramızdalar. İnşallah yine birlikte kol kola yürüyeceğiz." dedi.

FATİH ERBAKAN: UZUN SÜRE ÖNCE İLİŞİĞİ KESİLMİŞ ŞAHISLAR Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Ankara İl yönetiminde istifanın söz konusu olmadığını belirterek "Bahsi geçen kişiler uzun süre önce partimizle ilişiği kesilmiş ve partimizde görevi bulunmayan birtakım şahıslardan oluşmaktadır. Yeniden Refah Partimiz bugün itibariyle 520 bin üyeyi geçerek üye sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük 3. siyasi partisi konumuna gelmiş, 31 Mart seçimlerinde ise sandıkları patlatarak Ahlaklı Belediyecilik ile değişim yapmaya hazırlanmaktadır. Bizleri algı operasyonlarıyla aşağı çekme derdinde olanlara tavsiyemiz emeklilerin, esnafın, öğrencinin ve ağır ekonomik koşullar altında yaşayan milletimizin derdiyle ilgilenmeleri ve Siyonist İsrail zulmü altında soykırıma maruz kalan Gazzeli kardeşlerimizin derdine derman olmasıdır. Ankara İl Yönetimimiz, eksiksiz bir şekilde görevinin başında Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Suat Kılıç'ın çalışmalarına tam kadro destek vermektedir" dedi.