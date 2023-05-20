22 Eylül Hangi Burç? 22 Eylül Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

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22 Eylül tarihinde doğan kişiler ne gibi kişisel özelliklere sahip olur, 22 Eylül tarihinde doğan sanatçı ve futbolcular kimdir gelin birlikte bakalım.

22 Eylül Hangi Burç?

22 Eylül tarihinde doğan kişiler burçlarını merak eder. 23 Ağustos ve 23 Eylül arasında doğan kişiler Başak burcunun özelliklerini taşır.

22 Eylül Burcu Ne?

22 Eylül burcu ne şeklinde sorulan soruların cevabı olarak Başak burcu karşımıza çıkmaktadır.

22 Eylül Burcu Özellikleri

22 Eylül burcu özellikleri: bu tarihte doğan kişiler Başak burcudur. Başak burcunun yönetici gezegeni Merkür olarak karşımıza çıkar. Başak burcu rengi: Açık sarı, mavi, turkuazdır. Değerli taşları: mavi safir, zebercet, mavi kristal. Şanslı sayı 5, şanslı gün ise Çarşamba’dır.

22 Eylül Burcu Erkeği

22 Eylül burcu erkeği yönetici gezegeni Merkür olan Başak burcu olarak karşımıza çıkar. Başak burcu erkeği çalışkan olma özelliğiyle karşımıza çıkar. İş hayatında her daim fazla çalışarak en iyisini yapmaya çalışır. Başak burcu erkeği tutumlu olma özelliğiyle birikim yapmayı seven kişilerdir.

22 Eylül burcu erkeği ev hayatında disiplinlidir. Aynı zamanda denetleyici özelliğe sahip lan Başak burcu erkeği partneri üzerinde de denetleme kurmak ister. Karşısındaki kişinin hareketlerini kontrol altında tutmaktan hoşlanır. Başak burcu erkeği çocuk yapma fikrinden uzak dursa da çocuğu olduktan sonra bu düşüncesinin yanlış olduğunun farkına varır.

22 Eylül Burcu Kadını

22 Eylül burcu kadını mükemmeliyetçi özelliğiyle tam bir Başak burcu kadınıdır. Bu kişiler her zaman en iyisine sahip olmak için çalışır. İş hayatında kendini gösteren Başak burcu kadını çalışmalarıyla etrafın ilgisini çeker.

22 Eylül de doğan Başak burcu kadını titiz ve düzenlidir. Günlük yaşantısında her daim tertipli ve temiz olmaya özen gösterir. Geleneksel bir yapıya sahip olmalarından dolayı antika gibi eskitme ürünlere karşı ilgileri mevcuttur.

Başak burcu kadını evlilikten uzak durur. Fakat karşısına çıkan partneri onu seven ve saygı duyan bir kişiyse bu fikrini değiştirebilir. Dış görünüş olarak soğuk bir görünüşe sahip olsalar da tanıdıklarına karşı sevecen, sıcakkanlı ve esprili yapıları bulunur.

22 Eylül Burcu Yorumu

22 Eylül burcu yorumu: Başak burcu olan kişiler sevmediklerine karşı asla seviyor gibi gözükmeyi sevmez. Hayatında yer alan kişilerden mutlaka saygı görmeyi bekler. Başak burcu olan kişiler, yönetici gezegeni olan Merkür’ün etkisiyle bilgi alayı, öğrenmeyi önemser. Başak burçları düzenli kişilerdir. Ev ve iş hayatında düzene önem verir.

22 Eylül tarihinde doğan Başak burçları eleştirmeyi sevse de başkası tarafından eleştirilmekten hoşlanmazlar. Hayır demeyi bilirler ve istemedikleri bir şeyi asla yapmazlar.

22 Eylül Burcu Yükseleni Nedir?

22 Eylül burcu yükseleni nedir şeklinde araştırma yapıldığında yükselen burcu öğrenmek için doğum saatinin bilinmesi gerektiğini görmekteyiz.

22 Eylül'de Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos