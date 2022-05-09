22 ayar bilezik fiyatı 9 Mayıs Pazartesi 2022: Serbest piyasa ve Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

9 Mayıs Pazartesi günü 22 ayar bilezik fiyatları araştırılıyor. Peki, 22 ayar bilezik fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 9 Mayıs Pazartesi günü 22 ayar bilezik fiyatları canlı takip ekranı!

9 MAYIS ANLIK 22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

Sabah saatlerinde artış yaşayan 22 ayar bilezik fiyatının serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'da alış satış fiyatı 11:00 itibari ile şu şekilde:

ALIŞ: 828,28

SATIŞ: 855,93

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