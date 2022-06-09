9 Haziran 2022 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? Serbest piyasa ve Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik fiyatları kaç lira oldu ve son durum nedir?

9 Haziran Perşembe günü 22 ayar bilezik fiyatları araştırılıyor. Peki, 22 ayar bilezik fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 9 Haziran 2022 günü 22 ayar bilezik fiyatları canlı takip ekranı!

9 HAZİRAN ANLIK 22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?



Sabah saatlerinde artış yaşayan 22 ayar bilezik fiyatının serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'da alış satış fiyatı 10:00 itibari ile şu şekilde:

ALIŞ: 932,80

SATIŞ: 966,86

GÜNCEL VE CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ