24 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Carrefour, 1995 yılında beri faaliyet gösterdiği Çin'deki operasyonlarının yüzde 80'ini elektronik perakendecisi Suning.com şirketine 620 milyon euro karşılığında devrediyor. Carrefour geçen yıl da Çinli Tencent ile anlaşmaya gitmişti.
Avrupa'nın en büyüklerinden olan Fransız perakendeci Carrefour'un 210 hipermarketinin bulunduğu Çindeki satışları yüzde 5.9 düşerek 4 milyar euro seviyesine inmişti ve 2018 yılında faiz, vergi ve amortisman öncesi 66 milyon euro kâr açıklamıştı.
Carrefour ile Suning.com arasındaki anlaşmanın değerinin borçlar dahil 1.4 milyar euro'ya ulaşması bekleniyor. Anlaşma gereği Carrefour kalan yüzde 20 hissesini de Çinli şirkete devredip ülkedeki faaliyetini tamamen sonlandırabilecek.
Fransız perakende devi böylelikle Tesco ve Walmart'ın ardından çoğunluk hisselerini Çinli yerel firmalara devredenler arasına katılacak. Dünyanın en büyük online perakendecisi Amazon.com da gelecek ay Çin piyasasından çekilmeye hazırlanıyor.
Çin'de 93 mağazası olan Alman Metro şirketi de Çin'deki birimlerini geniş ölçekli yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında satmaya hazırlanıyor.
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