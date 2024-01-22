21 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması: Ne Gemiler Yaktım, Teşkilat, Kirli Sepeti
Reyting sonuçları 21 Ocak Pazar akşamı ekrana gelen dizilerin zirve rekabetiyle şekillendi. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan zirve yarışında Ne Gemiler Yaktım, Survivor All Star, Teşkilat ve Kirli Sepeti rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 21 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması...
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Reyting sonuçları 21 Ocak Pazar akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Pazar akşamı ekrana gelen Ne Gemiler Yaktım, Survivor All Star, Teşkilat ve Kirli Sepeti gibi yapımlar rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
İşte 21 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama:
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21 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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21 OCAK AB REYTİNG SONUÇLARI
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