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Amerikan Şirketler Derneği tarafından Türkiye – ABD ekonomik ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunan şirketlerin ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen "I AmChamPion" töreninde, Ford Otosan "Yerel Ortakları ile Türkiye'nin Öz Yeterliliğine Katkı" ve "Türkiye'de En Yüksek Etkiye Sahip Bölgesel Merkez" ödüllerinin sahibi oldu.

Törende konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, "Türkiye'nin ilk ve tek entegre elektrikli araç üretim tesisi olma hedefimiz doğrultusunda Ülkemizin ilk batarya montaj fabrikasını kurmak için de çalışmalara başladığımızı duyurmuştuk. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Ford Otosan ile Türk özel sektörünün en büyük yatırımlarından birini yapacağımızı da açıkladık. Bu yatırım 21 milyar lirayı aşacak, 10 yıl sürecek. Elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerini hayata geçireceğiz. " dedi.

2026'dan sonra tam kapasite olacak tesiste Avrupa'da büyüyen ticari araç pazarındaki talebi karşılamak için kapasite 650 bin adete çıkacak. Ali Y. Koç, "650 bin araçlık kapasitenin yüzde 90'ından fazlasının ihraç edilmesi yönünde planlarımızı yapıyoruz. Bu sayede ihracatımızı da bugünkü halinin inşallah 2 katına çıkaracağız. Bu yatırım kapsamında Ford Otosan'da direk olarak 3 bin kişilik yeni istihdam yaratılacak. Yan sanayide de yaklaşık 15 bin kişilik bir istihdam yaratacağını öngörüyoruz. Yani aşağı yukarı bu yatırım neticesinde Türk otomotiv sektöründe 18 bin kişilik yeni istihdam imkânı yaratılmış olacak." şeklinde konuştu.

Amerikan Şirketler Derneği'nin düzenlediği törende konuşan Ali Y. Koç, Koç Topluluğu ve Ford arasında, neredeyse bir asırlık ortaklık ilişkisi bulunduğuna dikkat çekti.

Ford Otosan'ın gelişiminde Ford Motor Company'nin Türkiye'ye olan uzun vadeli inancının da altını çizen Ali Y. Koç,"1997 yılında joint venture'ı başlattığımızda şirketimizde 3 bin 400 kişi çalışıyordu. Bu çalışan sayımız bugüne geldiğimizde 12 bine ulaşmış vaziyettedir. O zaman 43 bin adet araç üretiyorduk. Bugün bu rakam 370 bine ulaştı." dedi.

850 milyon dolarlık 7 milyar dolara çıktığını kaydeden Koç, ihracattaki yükselişe vurgu yaparak "O dönemin Ford Otosan'ı, hatta o dönemin Otosan'ı diyelim daha Ford konmamıştı başına; sadece 667 adet araç ihraç ediyordu. Bugün ise bu rakam 335 bin adete ulaştı. O dönemde 16 milyon dolar olan ihracat rakamımız bugün neredeyse 6 milyar dolara geldi." ifadelerini kullandı.