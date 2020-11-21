Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 435.273'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 12.084 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...
21 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.
20 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.
Bakan Koca yaptığı açıklamada;
"Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850’ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın." dedi.
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM
Toplam test sayısı 16 milyon 623 bin 489'ya ulaştı. Hasta sayısı 425 bin 628, vefat sayısı 11 bin 820, ağır hasta sayısı 3 bin 742, aktif hasta sayısı 52 bin 153 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 55 milyon 91 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 328 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı ise 38 milyon 317 bini geçti.
Vaka sayısı ABD'de 11 milyon 417 bin, Hindistan'da 8 milyon 868 bin, Brezilya'da 5 milyon 863 bin ve Fransa'da 1 milyon 981 bine yükseldi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Kovid-19 testi pozitif çıkan birisiyle temas ettiği için kendisini karantinaya aldığı bildirildi.
Amerikan Johnson&Johnson bünyesindeki Janssen ilaç şirketi, potansiyel Kovid-19 aşısının üçüncü aşama klinik denemelerine İngiltere'de başladı.
ABD'deki üniversitelere yeni uluslararası öğrenci kayıtları, bu yıl Kovid-19 salgını ve Başkan Donald Trump yönetiminin politikaları nedeniyle 2003 yılından bu yana en düşük seviyeye indi.
İran'da Kovid-19 vakaları ve can kayıplarının artması üzerinde 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren 31 eyalet merkezinden 25'inde "zorunlu" nitelik taşımayan iş yerlerinin kapatılacağı ifade edilirken, riskli şehirlerde vatandaşların saat 21.00 ile 04.00 arasında özel araçlarıyla trafiğe çıkmasına yasak getirildi.
Ülkede ayrıca, salgın nedeniyle kan bağışının düştüğü ve ülkenin sadece 5 günlük kan stoku kaldığı belirtildi.
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank),salgında ikinci dalgaya yönelik ülke ve yurt dışında kasım ayındaki tedbirler nedeniyle Alman ekonomisinin duraklayacağını veya daralacağını duyurdu.
Avusturya'da Kovid-19 nedeniyle yarın uygulanmaya başlanacak sıkı karantina kapsamında cami, kilise ve sinagoglarda toplu ibadet yapılmayacak.
Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benkö, salgınla mücadele kapsamında ülke genelinde 93 hastanede askerlerin görev alacağını söyledi.
Kovid-19 salgınında Belçika'daki yaşlı bakımevlerinde temel insan haklarının göz ardı edildiği, yaşlıların "terk edildiği", gerekli sağlık hizmetini alamadıkları için bakımevlerindeki birçok Belçikalı yaşlının "erken" öldüğü belirtildi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kovid-19 tedbirlerinin sıkılaştırılması talimatı verdi.
Özbekistan'da Kovid-19 salgının başladığı martta uzaktan eğitime geçen ülkedeki tüm üniversite ve yüksek eğitim kurumları, Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla bugünden itibaren aşamalı olarak normal eğitime geçiyor.
Salgının başından bu yana aldığı etkili tedbirlerle virüsün yayılmasını engellemeyi başaran Tayvan'da 12 Nisan'dan bu yana iç kaynaklı vakaya rastlanmıyor.
Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, başkent Kuala Lumpur'da dünden bu yana artan Kovid-19 vakaları nedeniyle şehirde karantina uygulamasına geçilip geçilmeyeceğine ilişkin, "Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda bir karar alınacaktır." açıklamasında bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!