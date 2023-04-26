Burçlar günlük, haftalık ya da aylık olarak yorumlanır. Burç yorumlarına ulaşım internetin yaygınlaşmasıyla birlikte kolaylaşmıştır. Her aya karşılık bir burç bulunmaktadır. Doğduğunuz ayı biliyorsanız sizde burcunuzu öğrenebilirsiniz. Peki, 21 Haziran hangi burç? 21 Haziran burcu özellikleri neler? İşte 21 Haziran'da doğan yabancı ve Türk ünlüler ile futbolcular…
21 Haziran Hangi Burç?
21 Haziran tarihinde doğanların burcu ikizler burcudur. 21 Haziran ikizler burcunun son günüdür. Bu günden sonra döngü yengeç burcuna geçmektedir.
21 Haziran Burcu Ne?
21 Haziran’da dünyaya gelenler ikizler burcuna dâhil olmaktadır. Haberleşmenin gezegeni Merkür tarafından yönetilen ikizler burcu 21 Mayıs ile 21 Haziran arasını kapsamaktadır.
21 Haziran Burcu Özellikleri
21 Haziran’da doğan ikizler burçları son derece eğlenceli kişiliklere sahiptir. Bulundukları ortamların neşe kaynaklarıdır. Sıkıcı ve sıradan geçen sohbetler ikizler burcuna göre değildir. O geldiği an ortam pozitif bir havaya bürünür. İkizler burcu özgürlüklerine düşkündür. Kısıtlanmayı sevmezler. Bu hem iş, arkadaşlık hem de aşk ilişkileri için geçerlidir. Sahiplenilmeyi isterler, ancak bunun dolaylı yoldan yapılmasından taraftırlar. İkizler burcu oldukça hızlı düşünür. Bir problem karşısında çözüm üretmesi de aynı oranda hızlı gerçekleşir. İlişkiler de bir nevi psikolog görevi görürler diyebiliriz. Hayatın her anını dolu dolu yaşamak isterler. Hayatlarında karamsarlığa yer yoktur. Bu sebeple bardağın hep dolu tarafından bakarlar. İkizler burcu meraklı ve bir o kadar da zekidir. Bu merakı sayesinde her konu hakkında bilgi birikimi edinmek isterler. Zaman zaman tutarsız ve kararsızdırlar.
21 Haziran Burcu Erkeği
İkizler burcu erkeği oldukça naziktir. Nerede nasıl konuşması gerektiğini iyi bilir. Hoş sohbetiyle sizi kendisine bağlar. Pratik zekâları nedeniyle başınız sıkıştığında bir ikizler burcu erkeğinin kapısını çalabilirsiniz. Çünkü ikizler burcu erkeği sorunlarınıza çözüm odaklı yaklaşacaktır. İkizler burcu erkeği emir almayı sevmez. Bu sebeple bir yönetici altında çalışmak onlara göre değildir. Genellikle kendiişlerinin patronudurlar. İletişimsel becerileri çok gelişmiştir. İnsanlarla sohbet etmeyi severler. Mizahi yönleriyle karşı cinsi etkilemeyi iyi bilirler. İkizler burcu erkeği yay ve kova burcuyla çok iyi anlaşır. Duygusal konularda mantıkları ön plandadır. Önce arkadaş olurlar, daha sonra duygusal yakınlık kurarlar.
21 Haziran Burcu Kadını
21 Haziran’da doğan ikizler burcu kadını oldukça yaratıcıdır. Resim, yazı ya da fotoğrafçılık tarzı işlerde başarılı olurlar. İkizler burcu kadını sohbet etmeyi ve yeni arkadaşlıklar kurmayı sever. Oldukça dost canlısıdırlar. Olumsuz özelliklerinin başında tutarsızlıkları gelir. Bir konu hakkında net bir cevap vermekten zaman zaman kaçınabilirler. Verdikleri cevaplar da kısa süre içinde farklılık gösterebilir. Ayrıca değişken yapıları gereği aniden hüzünlenip sevinebilirler. İkizler burcu kadınının karşı cinste aradığı en önemli kıstas zekâdır. Keskin bir zekâ ikizler burcu kadınını etkilenmesi için yeterlidir.
21 Haziran Burcu Yorumu
- Duygularından çok mantıklarına önem verirler. Akla yatmayan işlerden uzak dururlar.
- Pratik zekâları sayesinde aşılamaz sorunlara çözüm bulurlar.
- Tutarsız ve kararsız yapıları karşı taraf için güvensizlik doğurabilir.
- Yaratıcıdırlar. Dünyayı adeta bir sanatkârın gözünden görürler.
- Maceracı yapıları gereği sürekli keşfetmek isterler.
- Çoğu zaman yenilikçi bir çalışma içeresindedirler.
- Kültürel birikimleri oldukça fazladır.
21 Haziran Yükseleni Nedir?
21 Haziran yükselenini hesaplayabilmek için doğum tarihinizi ve doğum saatinizi detaylı olarak bilmelisiniz. Eğer doğum saatinizi detaylı olarak biliyorsanız yükselen burcunuza internet üzerinden ulaşabilirsiniz.
21 Haziran'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular
- Oyuncu Müjde Ar
- Oyuncu Nur Sürer
- Oyuncu Alev Oraloğlu
- Oyuncu Damla Ersubaşı
- Oyuncu Sinem Ünsal
- Piyanist Ayşegül Abadan
- Oyuncu Ekin Koç
- Şarkıcı Çetin Alp
- Gitarist Ahmet Kanneci
- Manken Öznur Asrav
- Tenisçi Başak Eraydın
- Futbolcu Fevzi Özkan
- Basketbolcu Barış Özcan
21 Haziran'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular
- Şarkıcı Lana Del Rey
- Şarkıcı Brandon Flowers
- Şarkıcı Rebecca Black
- Şarkıcı Max Schneider
- Şarkıcı Sonia Clarke
- İngiliz Kraliyet Ailesi mensubu Prens William
- Oyuncu Juliette Lewis
- Oyuncu Jussie Smollett
- Oyuncu Chris Pratt
- Oyuncu Erica Durance
- Oyuncu Jane Russell
- Oyuncu Judy Holliday
- Oyuncu Pedro Alonso
- Fransız yazar Jean-Paul Sartre
- Yönetmen Tony Scott
- Amerikalı prodüktör ve rapçi Pete Rock
- Slovak eski futbolcu Miroslav Karhan
- Yunan eski futbolcu Kostas Kaçuranis
- Fildişi Sahilli millî futbolcu Cheick Tioté
- Kongolu futbolcu Gaël Kakuta
- İtalyan futbolcu Accursio Bentivegna
- İsviçreli futbolcu François Moubandje
- Meksikalı futbolcu Pablo Barrera
- Amerikalı futbolcu Sebastian Prödl
- Sudanlı atlet Abubaker Kaki Khamis