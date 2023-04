HABERTURK.COM

Burçlar günlük, haftalık ya da aylık olarak yorumlanır. Burç yorumlarına ulaşım internetin yaygınlaşmasıyla birlikte kolaylaşmıştır. Her aya karşılık bir burç bulunmaktadır. Doğduğunuz ayı biliyorsanız sizde burcunuzu öğrenebilirsiniz. Peki, 21 Haziran hangi burç? 21 Haziran burcu özellikleri neler? İşte 21 Haziran'da doğan yabancı ve Türk ünlüler ile futbolcular…

21 Haziran Hangi Burç?

21 Haziran tarihinde doğanların burcu ikizler burcudur. 21 Haziran ikizler burcunun son günüdür. Bu günden sonra döngü yengeç burcuna geçmektedir.

21 Haziran Burcu Ne?

21 Haziran’da dünyaya gelenler ikizler burcuna dâhil olmaktadır. Haberleşmenin gezegeni Merkür tarafından yönetilen ikizler burcu 21 Mayıs ile 21 Haziran arasını kapsamaktadır.

21 Haziran Burcu Özellikleri

21 Haziran’da doğan ikizler burçları son derece eğlenceli kişiliklere sahiptir. Bulundukları ortamların neşe kaynaklarıdır. Sıkıcı ve sıradan geçen sohbetler ikizler burcuna göre değildir. O geldiği an ortam pozitif bir havaya bürünür. İkizler burcu özgürlüklerine düşkündür. Kısıtlanmayı sevmezler. Bu hem iş, arkadaşlık hem de aşk ilişkileri için geçerlidir. Sahiplenilmeyi isterler, ancak bunun dolaylı yoldan yapılmasından taraftırlar. İkizler burcu oldukça hızlı düşünür. Bir problem karşısında çözüm üretmesi de aynı oranda hızlı gerçekleşir. İlişkiler de bir nevi psikolog görevi görürler diyebiliriz. Hayatın her anını dolu dolu yaşamak isterler. Hayatlarında karamsarlığa yer yoktur. Bu sebeple bardağın hep dolu tarafından bakarlar. İkizler burcu meraklı ve bir o kadar da zekidir. Bu merakı sayesinde her konu hakkında bilgi birikimi edinmek isterler. Zaman zaman tutarsız ve kararsızdırlar.

21 Haziran Burcu Erkeği

İkizler burcu erkeği oldukça naziktir. Nerede nasıl konuşması gerektiğini iyi bilir. Hoş sohbetiyle sizi kendisine bağlar. Pratik zekâları nedeniyle başınız sıkıştığında bir ikizler burcu erkeğinin kapısını çalabilirsiniz. Çünkü ikizler burcu erkeği sorunlarınıza çözüm odaklı yaklaşacaktır. İkizler burcu erkeği emir almayı sevmez. Bu sebeple bir yönetici altında çalışmak onlara göre değildir. Genellikle kendiişlerinin patronudurlar. İletişimsel becerileri çok gelişmiştir. İnsanlarla sohbet etmeyi severler. Mizahi yönleriyle karşı cinsi etkilemeyi iyi bilirler. İkizler burcu erkeği yay ve kova burcuyla çok iyi anlaşır. Duygusal konularda mantıkları ön plandadır. Önce arkadaş olurlar, daha sonra duygusal yakınlık kurarlar.

21 Haziran Burcu Kadını

21 Haziran’da doğan ikizler burcu kadını oldukça yaratıcıdır. Resim, yazı ya da fotoğrafçılık tarzı işlerde başarılı olurlar. İkizler burcu kadını sohbet etmeyi ve yeni arkadaşlıklar kurmayı sever. Oldukça dost canlısıdırlar. Olumsuz özelliklerinin başında tutarsızlıkları gelir. Bir konu hakkında net bir cevap vermekten zaman zaman kaçınabilirler. Verdikleri cevaplar da kısa süre içinde farklılık gösterebilir. Ayrıca değişken yapıları gereği aniden hüzünlenip sevinebilirler. İkizler burcu kadınının karşı cinste aradığı en önemli kıstas zekâdır. Keskin bir zekâ ikizler burcu kadınını etkilenmesi için yeterlidir.

21 Haziran Burcu Yorumu

Duygularından çok mantıklarına önem verirler. Akla yatmayan işlerden uzak dururlar.

Pratik zekâları sayesinde aşılamaz sorunlara çözüm bulurlar.

Tutarsız ve kararsız yapıları karşı taraf için güvensizlik doğurabilir.

Yaratıcıdırlar. Dünyayı adeta bir sanatkârın gözünden görürler.

Maceracı yapıları gereği sürekli keşfetmek isterler.

Çoğu zaman yenilikçi bir çalışma içeresindedirler.

Kültürel birikimleri oldukça fazladır.

21 Haziran Yükseleni Nedir?

21 Haziran yükselenini hesaplayabilmek için doğum tarihinizi ve doğum saatinizi detaylı olarak bilmelisiniz. Eğer doğum saatinizi detaylı olarak biliyorsanız yükselen burcunuza internet üzerinden ulaşabilirsiniz.

21 Haziran'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Oyuncu Müjde Ar

Oyuncu Nur Sürer

Oyuncu Alev Oraloğlu

Oyuncu Damla Ersubaşı

Oyuncu Sinem Ünsal

Piyanist Ayşegül Abadan

Oyuncu Ekin Koç

Şarkıcı Çetin Alp

Gitarist Ahmet Kanneci

Manken Öznur Asrav

Tenisçi Başak Eraydın

Futbolcu Fevzi Özkan

Basketbolcu Barış Özcan

21 Haziran'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Şarkıcı Lana Del Rey

Şarkıcı Brandon Flowers

Şarkıcı Rebecca Black

Şarkıcı Max Schneider

Şarkıcı Sonia Clarke

İngiliz Kraliyet Ailesi mensubu Prens William

Oyuncu Juliette Lewis

Oyuncu Jussie Smollett

Oyuncu Chris Pratt

Oyuncu Erica Durance

Oyuncu Jane Russell

Oyuncu Judy Holliday

Oyuncu Pedro Alonso

Fransız yazar Jean-Paul Sartre

Yönetmen Tony Scott

Amerikalı prodüktör ve rapçi Pete Rock

Slovak eski futbolcu Miroslav Karhan

Yunan eski futbolcu Kostas Kaçuranis

Fildişi Sahilli millî futbolcu Cheick Tioté

Kongolu futbolcu Gaël Kakuta

İtalyan futbolcu Accursio Bentivegna

İsviçreli futbolcu François Moubandje

Meksikalı futbolcu Pablo Barrera

Amerikalı futbolcu Sebastian Prödl

Sudanlı atlet Abubaker Kaki Khamis

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram