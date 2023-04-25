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Kimi burçlara karşı ön yargıyla yaklaşırken kimi burçlara karşı sempati duyarız. Bunun sebebi burçların halk arasında bilinen özellikleridir. Oysa hiçbir burcu tek yönlü değerlendirmemeliyiz. Burçlar hem olumlu hem de olumsuz özelliklere sahip olabilir. Peki, 20 Haziran hangi burç? İşte 20 Haziran'da doğan yabancı ve Türk ünlüler ve futbolcular…

20 Haziran Hangi Burç?

20 Haziran tarihinde doğanların burcu ikizler burcudur. İkizler burcu değişken yönü ve eğlenceli yapısıyla ön plana çıkmaktadır.

20 Haziran Burcu Ne?

20 Haziran tarihi ikizler burcunun tarihidir. İkizler burcu 21 Mayıs ile 21 Haziran arasında doğanları kapsamaktadır. Yönetici gezegeni Merkür’dür. Hava grubu içerisinde yer alır.

20 Haziran Burcu Özellikleri

İkizler burcu neşeli yapısıyla ortamların aranılan simalarıdır. Hayata pozitif yönden bakmayı iyi bilir. Asla karamsar değildirler. Olumsuz olaylar onlar için bir tecrübedir. Kolay sıkılırlar. Bu sebeple istikrarlı iş ve aşk hayatında zorlanabilirler. Hızlı düşünürler bu sebeple bu düşüncelerine uygun hareket ederler. Hayatın her alanında hızlı yaşamayı severler. Anda kaybolmak isterler. Geleceğe yönelik yapılan planlar onlar için büyük bir önem teşkil etmez. Geleceğin ne getireceğini bilmediğimizden dolayı hayatın akışı çerçevesinde ilerlerler. Aynı anda birçok işe adapte olabilirler. Hızları zekâsıyla birleştiğinde ortaya şaheser çıkarırlar. Olayları objektif açıdan değerlendirirler. Bu sebeple ikizlerin sözüne oldukça güvenilir.

20 Haziran Burcu Erkeği

Buluşların temeli olan zekâ ve merak ikizler burcu erkeğini tanımlayan temel sözcüklerdir. İkizler burcu erkeği oldukça meraklıdır. Hayatın her anlamında onunla birlikte gelen bu merak duygusu, ona başarıların kapılarını aralamaktadır. Bu özellikleri sayesinde edindiği bilgileri çevresiyle paylaşmak ister. Herkesle rahatlıkla iletişim kurabilir. İletişimsel yönleri son derece güçlüdür. İnsanları eğlendirmeyi iyi bilir. Onunla geçen sohbetlerde saatler su misali akıp gitmektedir. Bir sorunuz olduğunda çözüm odaklı hareket ederler. Hızlı ve pratiktirler. Hızlı yapıları gereği iş hayatında da başarıdan başarıya koşarlar. Kültürel birikimleri sizi hayrete düşürebilir. Oldukça geniş sözcük dağarcıkları vardır. Duygusal ilişkilerde sıkılgan bir yapıya sahip olduklarından dolayı uzun süreli ilişkiler onlar için zorlayıcı olabilir.

20 Haziran Burcu Kadını

Emin adımlarla ilerleyen ikizler burcu kadını kararlarında duygularını değil, mantığını referans alır. Mantığına uymayan ilişkileri sonlandırır. Ancak değişken ruh hali zaman zaman ikizler burcu kadınını sıkıntıya sokabilir. Almış olduğu bir kararın arkasında durmak konusunda zorlanabilir. Burcunun getirdiği karasızlıklar ikizler burcu kadınının tutarsız davranışlar sergilemesine yol açabilir. Evet dediği bir şeye aniden hayır diyebilir. İkizler burcu kadınının iletişimsel yönü kuvvetlidir. Nerede, nasıl konuşması gerektiğini iyi bilir. Bu yönüyle sosyal hayatta da oldukça sevilir. Onunla rahatlıkla sorunlarınızı paylaşabilirsiniz. Sizi sabırla dinleyecektir.

20 Haziran Burcu Yorumu

İletişimsel becerileri güçlüdür.

Analitik düşünme yeteneğine sahiptir.

Tutarsız ve kararsız yapıları vardır.

Hızlı düşünüp hızlı hareket ederler.

Sosyal çevreleri geniştir.

Seyahat ve alışverişi severler.

Duygusal ilişkilere mantık çerçevesinde yaklaşırlar.

Tek düze yaşam onlara göre değildir.

İyi bir dinleyicidirler.

Zekâ konusunda ego savaşlarına girebilirler.

20 Haziran Yükseleni Nedir?

20 Haziran tarihinde doğanlar yükselen burcunu internet üzerinden kapsamlı bir araştırmayla öğrenebilir. Bunun için doğum tarihinin detaylı olarak bilinmesi gerekmektedir.

20 Haziran'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Oyuncu Eda Ece

Oyuncu Melis Gözen

Oyuncu Deniz Gözen

Oyuncu Selin Sezgin

Oyuncu Cevat Kurtuluş

Oyuncu Nuri Gökaşan

Yazar Çetin Altan

Türk Sanat Müziği sanatçısı Hamiyet Yüceses

Müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli

Gazeteci Yalçın Çakır

Türk gazeteci ve siyasetçi Altan Öymen

Siyasetçi Fatma Şahin

Yüzücü Uğur Taner

Eski futbolcu Erdal Keser

Eskrimci İrem Karamete

20 Haziran'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Amerikalı soul ve R&B şarkıcısı Lionel Richie

Amerikalı bas gitarist Jeordie White

Oyuncu Nicole Kidman

Oyuncu Audie Murphy

Oyuncu Errol Flynn

Besteci Joseph Martin Kraus

Seslendirme sanatçısı Tress MacNeille

Brezilyalı eski futbolcu Juliano Belletti

İngiliz eski futbolcu Frank Lampard

İtalyan futbolcu Luca Cigarini

Norveçli futbolcu Brede Hangeland

Sırp basketbolcu Darko Miličić

Bosnalı futbolcu Asmir Begović

Bosnalı futbolcu Sead Kolašinac

Rus eski futbolcu Aleksey Berezutski

Rus eski futbolcu Vasiliy Berezutskiy

Güney Afrikalı futbolcu Itumeleng Isaac Khune

Arjantinli milli futbolcu Javier Pastore

Brezilyalı basketbolcu Fab Melo

Danimarkalı hentbolcu Rasmus Lauge

Senegalli futbolcu Kalidou Koulibaly

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram