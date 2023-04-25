Burçlar, doğum anında Güneş’in bulunduğu konumu sembolize eder. Zodyak burçlar kuşağında her aya karşılık 12 adet burç vardır. Burç döngüleri belirli zaman aralıklarındadır. Zodyak’ın ilk burcu Koç, son burcu ise Balık burcudur. Peki, 19 Haziran hangi burç? 19 Haziran burcu özellikleri neler? İşte 19 Haziran'da doğan yabancı ve Türk ünlüler ve futbolcular...
19 Haziran Hangi Burç?
19 Haziran’da doğanlar ikizler burcuna mensup olmaktadır. İkizler burcunun şanslı sayısı 5 olup yönetici gezeni Merkür’dür.
19 Haziran Burcu Ne?
19 Haziran tarihi ikizler burcunun tarihidir. 19 Haziran’da doğan kişi ikizler burcu olmaktadır. İkizler burcu hava grubu içerisinde yer almaktadır. 21 Mayıs ile 21 Haziran arasını kapsamaktadır.
19 Haziran Burcu Özellikleri
İkizler burcunun saymakla bitmeyecek olumlu ve olumsuz özellikleri vardır. Olumsuz özelliklerinin başında tutarsız ve kararsız olmaları gelmektedir. Bir şey hakkında karar verirken zorlanırlar. Net çizgilerde ilerlemezler. Kararları saniyeler içinde değişebilir. Gün içerisinde de pek çok duygu dalgalanmasına şahit olabilirsiniz. Mutlu bir anında aniden hüzünlenebilir. Olumlu özellikleri ise pozitif ve keskin zekâsı olmalarıdır. Her şeyi çabuk kavrarlar. Hayata karşı karamsar değildirler. Sürekli olumlu düşünürler. Bu olumlu düşünceleri sayesinde ortamın da havasını değiştirirler. Bir ikizler burcuyla baş başa kaldığınızı anlarsınız. Aynı anda birçok işi beraber yönetebilirler. Bir yandan belgelerle uğraşırken aynı anda telefon görüşmelerine vakit ayırabilirler. Para konusunda da oldukça tutumludurlar. Para biriktirmeyi severler ancak bu tutumluluğu başkalarının paralarına karşı göstermezler.
19 Haziran Burcu Erkeği
İkizler burcu erkeği dinamik yapısıyla dikkat çekmektedir. Durağanlık onlara göre değildir, bu sebeple de hayatlarından aksiyon eksik olmaz. İkizler burcunun değişken yapısından nasibini almışlardır. Bu hem kararları hem de ruh hali için geçerlidir. İçlerinde bitmek tükenmek bilmeyen bir öğrenme isteği yatar. Sürekli yeni bilgiler öğrenmek ister. Bu sebeple ikizler burcu erkeğiyle her konuda konuşabilirsiniz. İkizler burcu erkeği son derece eğlencelidir. Onların yer aldığı ortamlarda sıkılmanız mümkün değildir. Mizahi yönleri son derece kuvvetlidir, gün içinde sürekli gülümsemenizi sağlayacaktır. Bir baba olarak ikizler burcu erkeği çocuklarıyla arkadaş gibidir. Onları anlar ve her zaman yanında bulunur.
19 Haziran Burcu Kadını
19 Haziran’da doğan ikizler burcu kadını duygularından çok mantığına önem verir. İlişkilerinde de mantık çerçevesinde ilerler. Aklına yatmayan biriyle ilişki içinde bulunmaz. Değişkenliği kimi zaman sizin için yorucu olabilir. Nerede ne yapacağı öngörülemez. Eğer rutin bir ilişki arayışındaysanız ikizler burcu kadını yanlış bir seçim olacaktır. Çünkü ikizler burcu kadınının ilişkileri dinamik ve eğlencelidir. Sürekli yeni bir arayış içindedir. Bu da ilişkiyi her daim taze tutacaktır. İkizler burcu kadını sahiplenmeyi sever ancak bu yönünüzü ona çok belli etmemelisiniz. Bir süre sonra bu durumu özgürlük ihlali olarak değerlendirebilir.
19 Haziran Burcu Yorumu
- Zaman zaman tutarsız ve kararsız olabilirler. Bir yaptıklarını birini tutmayabilir.
- Yenilik ve gelişimin burcudur.
- Maceracı yapıları gereği sürekli keşfetmek isterler.
- Neşeli ve eğlencelidirler.
- Samimiyete önem verirler. Mizahi yönleri güçlüdür.
- Alışverişi severler, ancak şatafattan hoşlanmazlar.
- Yapıları gereği çok konuşkandırlar.
- Özgürlüklerine düşkündürler.
19 Haziran Yükseleni Nedir?
19 Haziran tarihinde doğduysanız ve yükselen burcunuzu öğrenmek istiyorsanız bunun için internetten faydalanabilirsiniz. Eğer detaylı doğum saatine sahipseniz yükselen burcunuzu öğrenebilirsiniz.
19 Haziran'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular
- Şarkıcı Alişan
- Oyuncu Birce Akalay
- Oyuncu Şafak Pekdemir
- Oyuncu Ziya Kürküt
- Oyuncu Ferdi Merter
- Basketbolcu Deniz Aygül
- Yüzücü Viktorya Zeynep Güneş (Viktoriya Solntseva)
- Futbolcu Bülent Ataman
19 Haziran'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular
- Amerikalı rapçi Macklemore
- Komedyen ve rapçi Olajide William Olatunji
- Eski Birleşik Krallık başbakanı Boris Johnson
- İngiliz snooker Mark Selby
- Amerikalı iş insanı Dennis Crowley
- Oyuncu Paul Dano
- Oyuncu Clementine Poidatz
- Oyuncu Aidan Turner
- Oyuncu Jean Dujardin
- Oyuncu Hugh Dancy
- Faslı eski futbolcu Abdelaziz Barrada
- Perulu futbolcu Carlos Ascues
- Angolalı futbolcu Mateus Galiano da Costa
- İtalyan futbolcu Lorenzo Pellegrini
- Arjantinli futbolcu José Sosa
- İzlandalı futbolcu Ragnar Sigurdsson
- Çek milli futbolcu Milan Petržela
- Uruguaylı futbolcu Jose Luis Rodriguez