2025 gran fondo takvimi

Türkiye Bisiklet Federasyonu, geçen yıl başlattığı uygulamayı bu yıl da sürdürerek amatör bisiklet sporcularının ilgi gösterdiği ‘gran fondo’ takvimini açıkladı. Program şöyle:

Bodrum Gran Fondo (Muğla) (4-5 Nisan)

İlkadım (Samsun) Gran Fondo (17-18 Mayıs)

Bursa Gran Fondo (23-24 Mayıs)

Kapadokya Gran Fondo (14-15 Haziran)

Nirvana UCI Gran Fondo (Antalya) (6-9 Kasım)

İzmir Gran Fondo (22-23 Kasım)

Geçen yıl Muğla, Antalya, Samsun, Bursa, Denizli, Ankara, İzmir ve İstanbul’da olmak üzere 11 farklı yarış duyurulmuştu. Bu sene duyurulan il sayısı 8’den 12’ye, yarış sayısı da 11’den 13’e çıkmış oldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 2024 yılı gran fondo yarışlarına ilişkin değerlendirmesinde "2024 yılında bir yenilik olarak açıkladığımız gibi, Federasyonumuz Kısa ya da Uzun parkurda düzenlenen yarışların en az %60’ına katılarak, genel klasmanda en başarılı kadın ve erkek sporcularımızı“2024 Gran Fondo Lider forması” ile ödüllendiriyor. Takvimde yer alan bir yarışın zaruri iptali ile 10 yarış üzerinden yapılan yıl sonu değerlendirmesinde Lider formasıyla ödülendirilecek olan sporcularımız 2025 sezonunda Gran Fondo yarışlarda bu formayı taşıyacak" demişti.