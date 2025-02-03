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        Haberler Dünyadan 2025 Grammy Ödülleri kırmızı halısında en şık ünlüler - magazin haberleri

        2025 Grammy Ödülleri kırmızı halısı: En şık ünlüler

        Dün gece Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini bulan 2025 Grammy Ödülleri'ne, kazananların yanı sıra kırmızı halıda şıklıklarını sergileyen ünlüler damga vurdu. Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo gecenin öne çıkan isimleri oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 11:01 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:01
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        • 1

          Dünyanın en prestijli müzik ödülleri olarak kabul edilen Grammy'ler dün gece Los Angeles'taki Crypto.com Arena’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

          Ödüller dağıtılmadan önce, dünyaca ünlü yıldızlar kırmızı halıda geçidinde şıklıklarını sergiledi.

        • 2

          Gecenin en şık isimlerinden biri olarak öne çıkan Taylor Swift, ünlü moda tasarımcısı Vivienne Westwood'un imzasını taşıyan kırmızı elbisesiyle dikkat çekti.

        • 3

          Kıyafetinin en ilginç kısmı, bacağında ince bir zincirin üzerinde bulunan 'T' harfiydi. Bu harfin hem Taylor'ın, hem de Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce'nin adının baş harfini temsil ettiği düşünüldü.

        • 4

          Ünlü oyuncu Cynthia Erivo, sade görünümlü lacivert - gri elbisesini ilginç tırnak manikürüyle renklendirdi.

        • 5

          Cynthia Erivo'nın tırnakları, yakın plan bakışta pek çok parıltılı taş barındırmasıyla, gecenin en dikkat çeken görünümlerinden birinin parçası oldu.

          İşte Grammy Ödülleri kırmızı halısının diğer şık ünlüleri...

        • 6

          Sabrina Carpenter

        • 7

          Olivia Rodrigo

        • 8

          Shakira

        • 9

          Lady Gaga

        • 10

          Chrissy Teigen

        • 11

          Billie Eilish

        • 12

          Cardi B

        • 13

          Jack Antonoff, Margaret Qualley

        • 14

          Miley Cyrus

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