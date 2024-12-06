2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu

15 Haziran - 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında 32 takımın katılımı ile yeni formatta ilk kez düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kura çekimi bugün ABD’nin Miami şehrinde yapıldı.

6 konfederasyondan 32 kulübün yer alacağı turnuvada, dörderli şekilde 8 gruba ayrılan takımlar tek maç üzerinden mücadele verecek. Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar ise bir sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşı karşıya gelecek.

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KUPA İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI 32 takımın 63 maç yapacağı ve 29 gün süreceği organizasyonda final maçının ardından şampiyona verilecek kupa da görücüye çıktı. Kupa tanıtımını FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Brezilya’nın efsane isimlerinden Ronaldo Nazario birlikte yaptı. Kupa gösterişli tasarımıyla dikkat çekerken, Gianni Infantino anahtar yardımıyla kupanın açılabilir olduğunu da izleyicilere gösterdi.

REKLAM TURNUVA 12 FARKLI STATTA OYNANACAK 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası; ABD’nin 11 farklı eyaletinde, 12 farklı statta oynanacak. Bu statlar arasında; Bank of America Stadyumu, Camping World, Hard Rock Stadyumu, Audi Field, Inter&Co Stadyumu, Lincoln Financial Field, Lumen Field, Mercedes-Benz Stadyumu, Rose Bowl Stadyumu, TQL Stadyumu, Geodis Park ve MetLife Stadyumu yer aldı. Aynı zamanda MetLife Stadyumu final maçına da ev sahipliği yapacak.

5 MİLLİ OYUNCU TAKIMLARI ADINA MÜCADELE VERECEK Öte yandan organizasyonda milli oyunculardan; Arda Güler (Real Madrid), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu (Benfica) ve Kenan Yıldız (Juventus) sahne alacak. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar şu şekilde: A GRUBU Palmeiras (Brezilya) Porto (Portekiz) Al Ahly (Mısır) Inter Miami (ABD)

B GRUBU Paris Saint-Germain (Fransa) Atletico Madrid (İspanya) Botafogo (Brezilya) Seattle Sounders (ABD) C Grubu Bayern Münih (Almanya) Auckland City (Yeni Zelanda) Boca Juniors (Arjantin) Benfica (Portekiz) D GRUBU Flamengo (Brezilya) Esperance (Tunus) Chelsea (İngiltere)

Club Leon (Meksika) E GRUBU River Plate (Arjantin) Urawa Red Diamonds (Japonya) Monterrey (Meksika) Inter (İtalya) REKLAM F GRUBU Fluminense (Brezilya) Borussia Dortmund (Almanya) Ulsan (Güney Kore) Mamelodi Sundowns (Güney Afrika) G GRUBU Manchester City (İngiltere) Wydad (Fas)

Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri) Juventus (İtalya) H GRUBU Real Madrid (İspanya) Al Hilal (Suudi Arabistan) Pachuca (Meksika) Salzburg (Avusturya)