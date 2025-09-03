DGS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte adaylar, 2025 DGS tercih sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen tercih işlemlerinin ardından, iki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programıyla taçlandırmak isteyen binlerce öğrenci, "DGS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte detaylar...
- 1
2025 DGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih dönemi sona erdi ve şimdi binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Tercih sürecinin bitimiyle gözler ÖSYM’den gelecek resmi açıklamaya çevrilmiş durumda. Peki, DGS tercih sonuçları hangi tarihte ilan edilecek?
- 2
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN?
DGS tercih sonuçları tarihine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. 2025 DGS tercih sonuçlarının Eylül ayının ilk yarısında açıklanması bekleniyor. Sonuç tarihi duyurulduğunda haberimizde yer verilecektir.
- 3
DGS SONUÇLARINA ERİŞİM
DGS tercih sonuçları açıklandığında adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak yerleştirme bilgilerini görüntüleyebilecek. Sonuç belgesinde adayın yerleşip yerleşmediği, kazanılan bölüm ve üniversite bilgileri yer alacak.
-