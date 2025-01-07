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        Haberler Bilgi Gündem 2025 AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş yerler belgesi açıklandı mı?

        2025 AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş yerler belgesi açıklandı mı?

        AÖF sınav giriş yerleriyle ilgili araştırmalar sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Güz Dönemi final sınavları yaklaşırken, öğrenciler "AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?" ve "2025 AÖF final sınavları ne zaman?" sorularına cevap arıyor. İşte, sınav takvimi ve en son duyurular.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 13:31 Güncelleme: 07.01.2025 - 13:31
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        • 1

          2024-2025 Eğitim yılı AÖF Güz Dönemi sınavları 07-08 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşti. Bu kapsamda AÖF final sınavlarına ilişkin araştırmalar başladı. Sınav yerlerini merak eden öğrenciler, Açıköğretim sınavlarına nerede katılacaklarını öğrenmek istiyor. Peki, AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı? 2025 AÖF final sınavları ne zaman?

        • 2

          AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

          AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde uygulanacak.

        • 3

          AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

          AÖF sınav giriş yerleri belgesi henüz duyurulmadı. Duyuru yapıldığında, detayları haberimizde paylaşacağız.

        • 4
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