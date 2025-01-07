2025 AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş yerler belgesi açıklandı mı?

2024-2025 Eğitim yılı AÖF Güz Dönemi sınavları 07-08 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşti. Bu kapsamda AÖF final sınavlarına ilişkin araştırmalar başladı. Sınav yerlerini merak eden öğrenciler, Açıköğretim sınavlarına nerede katılacaklarını öğrenmek istiyor. Peki, AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı? 2025 AÖF final sınavları ne zaman?