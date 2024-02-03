YKS maratonu başvuru süreci ile başladı. YKS başvuruları; ÖSYM başvuru merkezleri veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek. ÖSYM tarafından organize edilecek YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarından oluşacak. Peki, "YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?" İşte YKS başvurularının sona ereceği tarih...