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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz 2024 yılına damga vuran teknolojik ürünler - Teknoloji Haberleri

        2024 yılına damga vuran teknolojik ürünler

        Teknosa, 2024 yılının teknoloji alışveriş trendlerini ve yükselen kategorilerini açıkladı. Akıllı telefonlar tercihlerde zirveyi korurken, küçük ev aletleri kategorisinde şarjlı süpürgeler ve kahve makineleri, kişisel bakım ürünleri kategorisinde ise lazer epilasyon cihazları yılın en çok tercih edilen ürünleri arasında yer aldı. Eğitim ve eğlence dünyasının vazgeçilmezi notebook, tablet ve LCD TV'ler de yıl boyu popülerliklerini korudu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 14:34 Güncelleme: 06.01.2025 - 14:34
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        2024 yılına damga vuran teknolojik ürünler
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        Teknosa, milyonlarca ziyaretçinin farklı kategorilerdeki alışveriş eğilimlerini analiz ederek 2024 yılının ‘Teknoloji Alışveriş Raporu’nu yayınladı. Akıllı teknolojilerden, aksesuarlara, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok ürünün dahil edildiği çalışmada yılın parlayan teknoloji ürünleri belirlendi.

        YILIN VAZGEÇİLMEZİ AKILLI TELEFONLAR OLDU

        Teknoloji alışverişlerinde zirveyi bırakmayan akıllı telefonlar yılın lider ürünü oldu. 2024 yılında özellikle 256 GB ve 512 GB hafızalı telefonların satışlarında sırasıyla iki ve dört kat artış yaşanırken, yılın favori rengi ise siyah oldu. iPhone 13 serisi ve iPhone 15 Pro Max modelleri ise en çok tercih edilen akıllı telefonlar arasında yer aldı. Hem kadın ve hem erkek tüketicilerin bir diğer ortak tercihi ise bluetooh kulaklıklar ve akıllı saatler oldu.

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        Teknolojiyi kişiselleştirmenin eğlenceli yolu telefon aksesuarları da yıl boyu ilgi görmeye devam etti. Ekran koruyucular, kılıflar ve şarj cihazları gibi aksesuarlar, tüketicilerin vazgeçilmezi haline geldi.

        Türkiye'nin teknoloji tercihlerinde eğlence ön plandaydı. Akıllı telefonlardan sonra en çok ilgi gören ürün kategorisi LCD televizyonlar oldu. LCD TV kategorisinde 65” ekran boyutu, en çok tercih edilen ürün olarak dikkat çekerken, 55” ve 75” modeller de büyük ilgi gördü. “Büyük ekran, büyük eğlence” anlayışı, TV alışverişindeki trendleri belirledi.

        TABLET VE NOTEBOOKLARDA GÜÇLÜ PERFORMANS

        Tablet satışları %19’luk bir artış göstererek kullanıcıların popüler tercihleri arasına girdi. Yeni donanımlarıyla farklı ihtiyaçlara çözüm sunan notebook ve tablet kategorilerinde depolama kapasitelerinin büyümesi satın alma kararını etkilerken, tüketicilerin tercihi 512 GB SSD’li notebook’lardan yana oldu. Tablet ve notebook satışlarında ekran boyutları ise karar almada belirleyici bir diğer faktör olarak öne çıktı. Yılın en çok tercih edilen tabletleri 11” ekranlı modeller olurken notebook kategorisinde ise satışları 15.6” oldu, 13.3” ve 14.0” ekranlar takip etti.

        2024'te teknoloji alışverişindeki yükselen trendler arasında küçük ev aletleri, kişisel bakım ürünleri ve gaming ürünleri parlayan kategorilerdendi. Küçük ev aletleri kategorisinde elektrikli süpürge satışları %13, kahve makinesi satışları %41 oranıyla artış gösterdi. Eğlence ve rekabet deneyimini yaşamak isteyen oyun severlerin tercihi konsollar, erkek kullanıcılar arasında yükselişe geçerek %78 artış gösterdi. Özellikle kadın tüketicilerin ilgi gösterdiği lazer epilasyon cihazı satışları ise %110 artışla yılın favori ürünü oldu.

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