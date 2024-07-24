Temmuz enflasyon beklenti anketi yayınlandı: Temmuz enflasyon rakamları ne zaman belli olacak?
Türkiye'nin ekonomik gündeminde sıra enflasyon rakamlarına geldi. Merkez Bankası'nın faizi yüzde 50'de sabit tutmasıyla gözler Temmuz ayı enflasyon oranlarına çevrildi. Öte yandan, enflasyon beklenti anketi de yayınlandı. Peki, 2024 Temmuz enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
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Temmuz ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK'e çevrildi. Öte yandan, Merkez Bankası beklenti anketi de yayınlandı. Olumlu bir tablo çizen anket, 12 ay sonra için enflasyonun düşeceğini işaret etti. Peki, 2024 Temmuz enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak ve beklentiler ne yönde? İşte, detaylar...
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TÜİK TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak hafta sonuna denk gelmesi halinde bir sonraki pazartesi günü açıklanıyor. Buna göre; Temmuz ayı enflasyon rakamları 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.
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2024 MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenlediği piyasa katılımcıları anketinin Temmuz versiyonunda 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentisi yüzde 30 seviyelerine geriledi. Piyasanın enflasyon beklentilerinde gerileme sürüyor.
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ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞÜYOR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenlediği piyasa katılımcıları anketinin Temmuz versiyonuna göre 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,79'dan yüzde 30,02'ye geldi.
Ankete göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,52 iken, bu anket döneminde yüzde 42,95 oldu.
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24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,33 ve yüzde 19,32 olarak gerçekleşti.
Ankette TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50 olarak kaydedildi.
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Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 37,75 TL iken, bu anket döneminde 37,37 TL oldu.
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12 ay sonrası Döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,41 TL iken, bu anket döneminde 41,52 TL olarak gerçekleşti.