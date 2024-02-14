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        Haberler Ekonomi Sigorta '2024'te prim artışları enflasyonun altında olacak' - Sigorta Haberleri

        '2024'te Türkiye Sigorta'da prim artışları enflasyonun altında olacak'

        2024 yılında beklenen enflasyonun yüzde 36-40 bandında olduğunu hatırlatan Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, "Sigorta prim artışlarımız da yüzde 40'lar civarında gerçekleşecektir" dedi. Çakmak, kendisinin göreve geldiği ağustos ayından bu yana Türkiye Sigorta'nın fiyat politikasının etkisiyle sigortada prim artışlarının eksiye geçtiğini de vurguladı. Çakmak, depremin ardından Türkiye Sigorta'nın reaüsürans maliyetlerinin 3 misli arttığını ifade ederek bu yıl 600 milyon Euro tutarında riski güvence altına aldıklarını belirterek "Bu riskin 50 milyon euro'luk tutarını kendi özkaynaklarımızdan karşıladık. Kalan 550 milyon euro'luk kısmını ise reasürans firmalarına devrettik" dedi.

        Giriş: 14.02.2024 - 15:59 Güncelleme: 14.02.2024 - 17:18
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        Reasürans maliyetleri 3 misli arttı
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        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne basketbol sahası yapımı ve okulun basketbol takımına sponsor olunması dolayısıyla Kahramanmaraş'ta düzenlenen toplantıda gazeteciler ile bir araya gelen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, kurum olarak 2024 yılında beklenen enflasyon oranında sigorta primlerine zam yapacaklarını açıkladı. 2024 yılında beklenen enflasyonun yüzde 36-40 bandında olduğunu hatırlatan Çakmak, “Sigorta prim artışlarımızda yüzde 40’lar civarında gerçekleşecektir” dedi. Çakmak, kendisinin göreve geldiği ağustos ayından bu yana 2023 yılının son 4 ayında Türkiye Sigorta'nın fiyat politikasının etkisiyle sigortada prim artışlarının eksiye geçtiğini de vurguladı.

        Türkiye Sigorta’nın yıla yine hızlı bir büyüme ile başladığını söyleyen Taha Çakmak, Ocak ayı prim üretiminin kurum tarihinde ilk kez 10 milyar TL seviyesine ulaştığı bilgisi paylaştı.

        Trafik sigortasında ise ocak ayında yine yazdıklarını açıklayan Çakmak, buna karşın zorunlu trafik sigortası poliçesi kesmeye devam ettiklerini belirterek “Trafikte yılın ilk ayında da zarar yazmamıza karşın biz yine de teknik karlılıkta kardayız. Bu portföyümüzü iyi yönettiğimizi gösteriyor” dedi.

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        REASÜRANSTA MALİYETLER 3 MİSLİ ARTTI

        Dünyada reasürans maliyetlerindeki büyük artış 2024 yılında sigorta poliçe prim fiyatlarına da yansımaya başladı. Bu yıl 600 milyon Euro tutarında riski güvence altına aldıklarını açıklayan Çakmak, “Bu riskin 50 milyon euro’luk tutarını kendi özkaynaklarımızdan karşıladık. Kalan 550 milyon euro’luk kısmını ise reasürans firmalarına devrettik. Geçen yıla göre döviz bazında (Euro) maliyetlerimiz üç kat artış gösterdi” bilgisi paylaştı.

        Son günlerde sanayi kesiminden “sigorta şirketleri işletmelere sigorta yapmıyor” yönünde ciddi eleştiriler gelmeye başladı. Toplantıda bu eleştirilerin hatırlatılması üzerine Taha Çakmak şu yanıtı verdi:

        “Türkiye Sigorta olarak biz talep eden firmalara sigorta yapıyoruz. Ancak bu sigortaları yaparken, o işletmelerin örneğin yangın konusunda gerekli önlemleri almasını ve şartları sağlamasını talep ediyoruz. Poliçe kesmeden önce firmalarda incelemeler yapıyoruz, standartlara uyan tüm işletmelerin sigorta taleplerini de karşılıyoruz. Örneğin geçtiğimiz haftalarda deprem bölgesinden iki işletme sigorta için başvuruda bulundu. İncelemelerimizi tamamlayıp poliçemizi hazırlayıp sunduk. Ancak geçen yıla göre üç kat artan reasürans maliyetlerinin de etkisiyle çıkan prim pahalı geldi sanıyorum kendileri sigorta yaptırmaktan vazgeçti.”

        Bugün itibariyle Türkiye Sigorta’nın kestiği poliçelerin yüzde 13’ünün depremden etkilenen 11 ile kullandırıldığını da sözlerine ekleyen Taha Çakmak, “Depremden bir gün sonra deprem bölgesinde poliçe kesmeye başladık. Bugün sadece deprem bölgesinde kesilen DASK poliçe adedi 330 bin seviyesinde” dedi.

        DEPREM BÖLGELERİNE BASKETBOL SAHASI YAPIYOR

        Türkiye’nin 11 ilini etkileyen deprem felaketinin ardından ilk günden itibaren bölgede faaliyetlerini sürdüren Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Sigorta, bölgedeki sosyal çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Özellikle gençler ve üniversite öğrencilerinin kullanımına sunulacak açık basketbol sahalarının ilki Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi içinde yapılacak. Sahanın inşasının tamamlanmasının ardından Hatay, Adıyaman ve Gaziantep Nurdağı’nda 3 sahanın daha inşasına başlanacak.

        Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan deprem bölgesinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerden bahsederek, “Ülkemizi ve Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ilimizi derinden etkileyen deprem felaketini yaşayalı tam 1 yıl oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, deprem felaketinin ilk anından itibaren, felaketten etkilenen tüm illerdeki vatandaşlarımızla birlikte olmak ve yaralarını hep birlikte sarmak için yoğun bir çaba gösterdik. Bizler hem eski milli basketbolcular hem de ülkemiz basketbol yöneticileri olarak inanıyoruz ki gençlerimizin ve çocuklarımızın rehabilitasyonunda sporun payı çok büyük” dedi.

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        Bölgede basketbolun yaygınlaşması için sahalarını önemini vurgulayan Onan, “Bildiğiniz üzere daha önce deprem bölgesinde AFAD iş birliğiyle hayata geçirilen “Basketköy Projesi”ni tamamlamıştık. Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi isim sponsoru; 3x3 İstanbul Kupası’nın ise ana sponsoru Türkiye Sigorta’nın büyük katkılarıyla yapılan ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan bu yeni sahanın, deprem bölgesinde basketbolun yaygınlaşması ve gençler arasında sporun teşvik edilmesi açısından büyük bir öneme sahip olmasını amaçlıyoruz. Bu projeye ev sahipliği yapan ve bize kapılarını açan üniversitemizin değerli Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’a ve bu değerli iş birliği vesilesiyle Türk basketboluna yaptıkları büyük katkılar için Türkiye Sigorta'ya bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.

        SPOR BİRLEŞTİRİR BİRLİK İYİLEŞTİRİR

        Hem sigortacılık faaliyetleriyle hem de sosyal destekleriyle bölgede insanımızın yanında olduklarını belirten Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak; “Depremin ilk gününden itibaren sahada, bölgedeki dağıtım kanallarımızın ve sigortalılarımızın yanındayız. Sağlık, kasko, trafik gibi bireysel sigortalardan nakliyat, yangın, mühendislik gibi branşlara kadar bölgede depremin ilk gününden itibaren güvence sunmaya devam ediyoruz. Yaralarımızın sarılmasında ve bölgenin yeniden ihyasında, ekonomik hayat kadar sosyal imkanların da gerekliliğinin farkındayız. Bu amaçla, özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için ‘Spor birleştirir, birlik iyileştirir’ yaklaşımımızla Türkiye Basketbol Federasyonu ile yeni bir projeye imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

        Türkiye Basketbol Federasyonu ile imzalanan protokolle deprem bölgesinde bulunan 4 ilde açık basketbol sahaları inşa edeceklerini ifade eden Çakmak, sözlerine şöyle devam etti: “Basketbol sahalarımızın ilki Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin kampüsü içinde kurulacak. Hatay, Adıyaman ve Gaziantep Nurdağı’nda da sahalarımız için hızla aksiyon alacağız. Basketbol sahalarıyla birlikte ayrıca gençlerimiz için forma, top gibi malzeme desteği de sağlayacağız. İvedilikle sahalarımızın inşasını tamamlamayı hedefliyoruz.”

        DEPREM BÖLGESİNE 6.5 MİLYAR LİRA HASAR ÖDEMESİ

        Deprem bölgesinde 6,5 milyar TL hasar ödemesi yapan Türkiye Sigorta, hayat sigortası branşında ise 378.3 milyon TL ödedi. Şirket, bugüne kadar bölgede toplam 1 milyon 742 adet poliçeye imza atarken, bu rakam şirketin toplam poliçe üretiminin yüzde 13’üne karşılık geliyor. Depremzedelerin barınma sorununa çözüm olmak üzere başlatılan “Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası” kapsamında ise 2838 konuta, 70.7 milyon TL tutarında teminat sağlandı. Türkiye Sigorta ayrıca; Türkiye Sigorta Dayanışma Obası’ndaki 90 Kırgız çadırında, 350 depremzedeyi ağırlamaya devam ediyor.

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        #sigorta
        #Türkiye Sigorta
        #KAHRAMANMARAŞ
        #Basketbol
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