Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.159,41 %0,89
        DOLAR 38,5492 %0,26
        EURO 43,7985 %0,60
        GRAM ALTIN 4.045,76 %1,04
        FAİZ 46,62 %-0,58
        GÜMÜŞ GRAM 40,32 %0,55
        BITCOIN 96.669,00 %0,21
        GBP/TRY 51,3340 %0,31
        EUR/USD 1,1351 %0,54
        BRENT 61,69 %-0,76
        ÇEYREK ALTIN 6.613,62 %1,02
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda 2024'te 22,5 milyon ton çiğ süt üretildi - Alışveriş Haberleri

        2024'te 22,5 milyon ton çiğ süt üretildi

        Türkiye'de geçen yıl üretilen çiğ süt miktarı yıllık bazda yüzde 4,7 artarak 22 milyon 487 bin 757 ton oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 11:05 Güncelleme: 02.05.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        2024'te 22,5 milyon ton çiğ süt üretildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin çiğ süt üretim istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, 2023'te 21 milyon 481 bin 567 ton olan çiğ süt üretim tahmini, 2024'te yüzde 4,7 artarak 22 milyon 487 bin 757 tona yükseldi. Bir önceki yıla göre inek sütü üretimi yüzde 5,4, manda sütü üretimi yüzde 35,1 artarken koyun sütü üretimi yüzde 2,9 ve keçi sütü üretimi yüzde 11,2 azaldı.

        Geçen yıl çiğ süt üretiminin yüzde 93,6'sını inek sütü, yüzde 4'ünü koyun sütü, yüzde 2,1'ini keçi sütü ve yüzde 0,3'ünü manda sütü oluşturdu.

        REKLAM

        Tarımsal işletmeler tarafından 2024'te üretilen çiğ sütün yüzde 57,7'si süt toplama merkezlerine ve süt işleme tesislerine, yüzde 18,3'ü ise doğrudan tüketiciye veya sokak sütçüsü, tüccar, pastane, dondurmacı gibi yerlere satıldı.

        Üretilen çiğ sütün yüzde 15,9'u "hane halkı" niteliğindeki tarımsal işletmeler tarafından süt ürünü üretmek için kullanıldı. Sağıldıktan sonra hayvan besleme amacıyla kullanılan çiğ süt oranı yüzde 4,8, hanede tüketilen ve ücretsiz olarak verilen çiğ süt oranı yüzde 1,1 olarak kayıtlara geçti.

        Üretim ve işleme sürecinde meydana gelen kayıplar toplam üretimin yüzde 0,1'ini oluştururken kullanım alanı bilinmeyen çiğ süt oranı yüzde 2 olarak hesaplandı.

        Türkiye'de 2023 ve 2024 yıllarında üretilen çiğ süt üretimleri (ton) şöyle:

        2023 2024
        İnek sütü 19.961.908 21.040.442
        Manda sütü 43.025 58.122
        Koyun sütü 933.576 906.945
        Keçi sütü 543.058 482.247
        Toplam 21.481.567 22.487.757
        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        'Yapma' diyene sövdü! Kadını tekme tokat dövdü!
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Papa seçimi için yapılan gizli oylama hakkında 8 gerçek
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Nedensizce öldürülen gencin katili konuştu!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Piatek için Beşiktaş iddiası!
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        16 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına
        16 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına
        Manchester United ve Tottenham avantajı kaptı!
        Manchester United ve Tottenham avantajı kaptı!
        Altın fiyatları düşüşte
        Altın fiyatları düşüşte
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu
        Everest'e bir haftada tırmanmak mümkün mü?
        Everest'e bir haftada tırmanmak mümkün mü?
        "İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacak"
        "İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacak"
        Habertürk Anasayfa